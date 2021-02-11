【安心出行】初七起入食肆或處所前須掃瞄「安心出行」　陳肇始建議小朋友可由父母代為記錄

▲ 陳肇始指如果小朋友沒有智能手機，父母可代為記錄。

港府在年初七起擬逐步放寬部分措施，包括食肆堂食時間可延長至晚上10時，最多4人一桌，亦容許所有體育場所﹑美容院﹑戲院﹑主題樂園﹑健身室﹑按摩院等多個表列處所有條件重開，但所有員工每14日要做一次病毒檢測﹑要求入場者及食客使用「安心出行」或登記個人資料為新增復業必要條件。若處所未有遵守新防疫規例，可遭罰停業或禁止堂食3至14天不等。

食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）出席電台節目時表示，明白大家對安心出行都有些問題，她認為一般來說有手機，只要有程式掃二維碼，都是簡單做法，但對公共衞生有一定意義。強調擔心經驗長假期之後，有機會令疫情反彈，所以要大家一起努力。

被問到如果一家中，小朋友未必有智能電話掃程式，是否需要全家都掃程式，還是有代表掃描就可以？陳肇始指如果年紀小的小朋友，父母當然可以代他紀錄。

她又表示如果市民不掃碼，可以選擇在食肆留下個人資料，主要為姓名、電話等簡單資料，處所會保留31日，由於市民平日訂枱時亦會留下簡單資料，因此陳肇始相信市民會接受今次的做法。

對於市民如果在「安心出行」程序收到曾到過的處所有確診者到訪，是否需要強制檢測，陳肇始說並不一定，當局會就每宗個案作評估。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋