  • 18°C
香港時間 : 2021211日 (週四) 12:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元朗墮樓】元朗夫婦墮樓案兒子涉誤殺提堂　申請保釋為家人辦後事被拒

社會 12:12 2021/02/11

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

案件今日在屯門裁判法院提堂。

警方昨晚（10日）控告一名41歲男子一項誤殺罪，今日 (11日)在屯門法院提堂。據了解，男子涉及昨晚元朗一家三口企圖自殺案，疑涉債務問題欲一同往大廈天台尋死，其中73歲和66歲父母墮樓雙亡，可是41歲兒子疑打退堂鼓，被警方落案起訴。

被告由囚車押送到屯門裁判法院提堂，申請保釋以辦理父母身後事，不過裁判官指被告案發時亦有計劃自殺，擔心他的安全，最後拒絕其保釋。案件押後至5月6待警方進一步調查，

案情指，元朗安興街50號好彩洋樓，昨日發生雙屍命案，一對男女從高處墮下，73歲男子當場死亡，66歲女子昏迷，送院後亦告不治。

事後警方將41歲兒子帶返警署調查，消息稱，事主一家因欠債問題，早前曾「大屋搬細屋」，變賣南區一個已補價居屋單位，搬入元朗一個細單位居住，可是仍然資不抵債，最終一家三口欲一起尋死，昨日一度登上天台，之後其中二人墮樓。

可是警方事後檢獲夫婦遺書，發現二人把資產留給兒子，令警員生疑，質疑為何全家尋死，卻寫下遺書給兒子繼承資產。據悉警方初步相信，41歲被告曾協助雙親自殺，於是控告他誤殺罪。

被告經扣查後，今日由囚車押送往屯門法院。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

 

 

相關文章

夫婦好彩洋樓疑因財困墮樓亡　兒子被帶返警署助查
10:27 2021/02/10
夫婦好彩洋樓疑因財困墮樓亡　兒子被帶返警署助查
【新冠肺炎】兩名確診者曾到訪觀塘及沙田花市　4間食肆曾有確診者到訪遍及元朗大埔
今日 10:13
【新冠肺炎】兩名確診者曾到訪觀塘及沙田花市　4間食肆曾有確診者到訪遍及元朗大埔
【新冠肺炎】羅兵咸永道一員工2月10日確診　中環太子大廈24樓辦公室須即時消毒
今日 11:03
【新冠肺炎】羅兵咸永道一員工2月10日確診　中環太子大廈24樓辦公室須即時消毒
自殺 誤殺 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
14:28 2021/02/10
【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養