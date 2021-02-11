【元朗墮樓】元朗夫婦墮樓案兒子涉誤殺提堂　申請保釋為家人辦後事被拒

▲ 案件今日在屯門裁判法院提堂。

警方昨晚（10日）控告一名41歲男子一項誤殺罪，今日 (11日)在屯門法院提堂。據了解，男子涉及昨晚元朗一家三口企圖自殺案，疑涉債務問題欲一同往大廈天台尋死，其中73歲和66歲父母墮樓雙亡，可是41歲兒子疑打退堂鼓，被警方落案起訴。

被告由囚車押送到屯門裁判法院提堂，申請保釋以辦理父母身後事，不過裁判官指被告案發時亦有計劃自殺，擔心他的安全，最後拒絕其保釋。案件押後至5月6待警方進一步調查，

案情指，元朗安興街50號好彩洋樓，昨日發生雙屍命案，一對男女從高處墮下，73歲男子當場死亡，66歲女子昏迷，送院後亦告不治。

事後警方將41歲兒子帶返警署調查，消息稱，事主一家因欠債問題，早前曾「大屋搬細屋」，變賣南區一個已補價居屋單位，搬入元朗一個細單位居住，可是仍然資不抵債，最終一家三口欲一起尋死，昨日一度登上天台，之後其中二人墮樓。

可是警方事後檢獲夫婦遺書，發現二人把資產留給兒子，令警員生疑，質疑為何全家尋死，卻寫下遺書給兒子繼承資產。據悉警方初步相信，41歲被告曾協助雙親自殺，於是控告他誤殺罪。

被告經扣查後，今日由囚車押送往屯門法院。

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責任編輯：吳卓峰