【當年童星】Celine每年與爸爸溫馨牽手行年宵　童星「美心妹妹」分享10年成長誌

▲ Celine與爸爸每年都會拖手行年宵，10年的照片對比下，可見Celine長高了許多。

憑著美心蘿蔔糕廣告一炮而紅的童星楊鎧凝（Celine），轉眼間已經12歲升中，女大18變，樣子成熟了不少。原來每年農曆新年前，Celine都會拖著爸爸行年宵，日前Celine就分享兩父女10年來的行年宵照片，可見Celine每年長高，今年已高過爸爸膊頭。

從相片集可見，Celine從2012年3歲起記錄父女行年宵的背影，Celine每年都會一手拖著爸爸，一手拖著吹氣狗狗。今年年宵的規模縮小及只有濕貨，兩父女都按傳統去行年宵兼拍照，Celine留言指，希望明年年宵再有乾貨，可以再買吹氣狗狗。

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現年12歲的Celine已長高過爸爸膊頭，部分網民亦將重點放在爸爸身上，笑爸爸愈來愈「發福」，但衣著愈來愈年輕。

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勤做運動增高至逾1.5米

升中後的Celine現時身高逾1.5米，Celine媽媽Katherine曾向TOPick解釋，在女兒小五下學期時，發現她比同齡的同學矮小，便展開增高計劃，多做運動，暑假時更每朝做運動2小時，包括拉筋、體操、打籃球、網球、乒乓球、璧球及游泳等。

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Celine未夠3歲做小model入行，5歲時接拍美心瑤柱蘿蔔糕廣告爆紅，被封為「美心妹妹」。其後參演劇集包括《愛我請留言》、《陪著你走》、《來自喵喵星的妳》及《機場特警》等。

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責任編輯︰林綺玲