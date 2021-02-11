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【KO脂肪肝】脂肪肝可致肝硬化增患肝癌風險　張敬軒戒宵夜啤酒改善脂肪肝

醫生診症室 16:24 2021/02/11

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不少藝人也有脂肪肝問題，醫生解構脂肪肝成因。

脂肪肝在香港愈來愈普遍，香港中文大學2017年一項研究指出，非酒精性脂肪肝並非肥胖人士獨有。研究團隊發現，每5名非肥胖人士中就有一人被驗出有非酒精性脂肪肝。超過4成非肥胖非酒精性脂肪肝患者肝臟發炎，有3成人更嚴重肝纖維化。原來娛樂圈中也有不少藝人曾患脂肪肝，究竟成因是甚麼？惡化又有何影響？

腸胃及肝臟專科醫生姚志謙曾受訪表示，脂肪肝成因是身體積聚過多卡路里。除了身體皮下脂肪會積聚卡路里外，還會在內臟如肝臟位置積聚，主要由肥胖（包括中央肥胖）、血脂膽固醇高、糖尿病等問題引致。

姚醫生指，脂肪肝會誘發肝臟發炎，導致肝硬化，增加患肝癌的風險。肝臟是否在發炎，一般視乎肝酵素指數有幾高。換言之，肝酵素指數高，又發現有脂肪肝，稱為脂肪肝炎，將來較大機會有肝硬化、肝癌。

至於如何治療脂肪肝？姚醫生就認為，患者必須從飲食入手：

控制體重好重要，至少減5至7%體重，不論對肝臟脂肪量或肝臟發炎都會帶來改善。

其實不少藝人，包括一向身型標準的張敬軒（軒仔）及太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey Tang）也曾表示自己患上脂肪肝，點擊下圖即睇應對方法：

    點擊圖片放大
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根據本港衛生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是導致脂肪肝的主要原因之一。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

非酒精性脂肪肝是指一系列肝臟疾病，由肝臟細胞積聚過多脂肪，以致肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌等，而積聚脂肪的成因與飲酒或其他繼發性因素無關。

高糖高脂飲食易有脂肪肝

腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾稱，進食過多高熱量、高升糖指數的食物皆易引致脂肪肝，因此應盡量少食這些食物：

  • 糖分高的汽水及紙包飲品，例如：高糖果汁
  • 甜品，例如：蛋糕
  • 精煉的碳水化合物，如白粥、白飯
  • 高油脂的煎炸食物，例如：煎炸糕點、月餅

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責任編輯：羅嘉欣

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