【神隊友】老婆被夫家當工人迫手洗底衫褲　老公霸氣護妻：我們搬走

▲ 台灣有人妻新婚默默啞忍被夫家欺負，做盡家務，老公霸氣護妻。

結婚不止是夫妻2人的事，會牽涉雙方家庭。一名台灣人妻新婚與夫家同住，她希望以和為貴，默默啞忍被夫家欺負，做盡家務，甚至要手洗夫家貼身衣物，老公發現後的反應，讓網民稱讚他是好老公、神隊友！

人妻新婚被夫家當工人

老公有責任保護妻子，一名台灣男網民分享他如何霸氣保護老婆，他向facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿，斥責自己的家人。他跟老婆結婚半年，現時兩公婆在男家居住，男網民的家人在人前人後兩個樣，表面很愛錫新抱/阿嫂，背後卻視她如傭人般使喚，迫她執枱洗碗、手洗底衫褲等。老公嬲爆︰

整家人都當我老婆是傭人嗎？我在家的時候，大家碗筷都自己洗桌面一起收，為何我不在家，全部吃飽飯就丟在桌上讓我老婆收拾？自己的貼身衣物難道不能自己洗？還要我老婆用手洗？

暖男老公發現後護妻

剛好有一次老公臨時提早回家，發現真相，原來家人一直欺負老婆，心痛「老婆被你們欺負到那麼累」。而人妻一直沒有跟丈夫提及，是希望一家人以和為貴，決定默默承受啞忍。老公表示不可容忍，高呼︰

老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人的。

該人夫不是「得把口」，他已經看了樓，準備跟太太兩人搬離，不再跟家人同住，不想看到家人包括姐弟的面色。

網民大讚好老公

網民紛紛大讚人夫做得好，大罵外家做法，有人妻分享自己不似樓主太太那麼幸福，只能默默忍受外家的欺壓。網民留言如下︰

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責任編輯︰顏紫燕