【婆媳關係】奶奶不滿貓奴新抱拒生仔放走愛貓　新抱嬲爆︰一巴車埋佢度

▲ 有奶奶不滿貓奴新抱拒生仔，偷偷上門放走其愛貓。

寵物是家人，不少人把寵物視如子女般照顧。一名貓奴女網民於網上討論區分享，她與丈夫共識不生育，奶奶認為她視貓如子，才不欲生仔，於是偷偷上兒媳的新居放走新抱的愛貓。最終新抱忿然賞摑奶奶，而貓咪至今下落不明。

奶奶偷配鎖匙上新居放貓

該名新抱本周一（8日）於「香港討論區」，以「我新屋裝完修，奶奶借機上我屋企，趕走咗我隻貓」為題發文，表示新居裝修好但家俬未齊，她先安排飼養的貓到新居，以便牠適應環境。她的奶奶一直反對她養貓︰

佢覺得我哋係因為養貓所以唔生仔，其實我哋一早講咗唔想生。

她擔心奶奶對愛貓不利，一直不讓她單獨上新居，可是奶奶竟然偷偷去配鎖匙。她回家後見奶奶坐在新居已心知不妙，隨即查看貓籠，發現貓籠打開了，找遍全屋也找不到貓咪的蹤影，結果︰

奶奶施施然話喺後山放生咗隻貓，我嬲到反鎖咗佢喺屋企，之後立即上山搵，仲打埋俾我老公，我老公都好嬲……

新抱視愛貓如家人 尋貓不果

新抱找了幾小時也找不到愛貓，回家後奶奶繼續指罵她。她問奶奶為何要放走貓貓，奶奶辯稱「驚隻貓整爛啲新嘢，又話咁係為我哋好，唔好養貓生仔啦，養貓對個仔唔好」，她忿然「一巴車咗埋佢度」。她表示︰

隻貓我由細養到大，我全家都好鐘意佢，當咗佢係屋企人，我結婚嗰時已經同老公講隻貓我一定會養到佢百年歸老……點知就俾奶奶放生去後山，佢咁老真係捱唔到幾多日……

其後新抱留言補充，她由隻貓細細隻養到大。奶奶被她掌摑當然嬲，又責罵兒子要管教老婆。丈夫跟其母稱，讓大家冷靜一下，農曆新年也不去對方家拜年。夫妻去了不少地方尋貓，並會印街招派給動物診所，但她已打定輸數，未必再見到愛貓。

網民︰野蠻奶奶好自私

網民紛紛痛斥奶奶的野蠻行為，指她自私自利，留言「叫你奶奶搵隻貓返嚟，否則就離婚」、「你奶奶心地唔好，可憐小貓」。此外，也有人指新抱掌摑奶奶的行為過份，質疑這篇是「吹水文」。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳