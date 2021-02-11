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【求肝續命】25周早產兒換肝手術後進展理想　8個月大信信免吊鹽水準備轉離NICU

兒童健康 12:56 2021/02/11

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信信準備轉離NICU。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，獲得善心叔叔捐肝。信信在本月1日成功進行器官移植手術，現時約8個月大的他仍留在新生兒深切治療部（NICU）觀察。爸媽在社交媒體分享兒子的最新情況，繼中央導管拆除之後，信信不用再「吊鹽水」，準備轉離NICU。

信信接受換肝手術後，進展良好。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

信信在本月初接受換肝手術之後，進展理想。父母昨晚（10日）於facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子的最新情況，指他「愈來愈醒，擺明要扭抱」，不過由於身上仍有導管未拆除，未能抱起他。

姑娘見到佢個樣好可憐，唯有俾我用手托起俾佢坐下，當係滿足下佢啦！

父母指信信日前才開始食奶，但現時已可加奶至100毫升，情況理想；他亦不用再「吊鹽水」，待氣喉拆除之後，便可以轉離NICU。

不少網民都為信信送上祝福，希望他早日康復，順利出院。

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責任編輯︰胡嘉儀

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