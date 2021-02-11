【新年糕點】霍啟剛教整健康版蘿蔔糕 瘦叉燒代替臘腸臘肉避開致肥陷阱
健康 12:54 2021/02/11
農曆新年，不少人都會吃賀年食物應節，但傳統的賀年食品如蘿蔔糕熱量甚高，隨時墮入致肥陷阱。日前霍啟剛拍片教整健康版蘿蔔糕，以瘦叉燒代替高熱量的臘腸、臘肉，一起來看看吧。
霍啟剛日前於Facebook和YouTube頻道分享影片，接受SF&OC 港協暨奧委會發起的「Cook @ Home Challenge」，挑戰自製蘿蔔糕，並請來太太郭晶晶擔任小助手。霍啟剛表示，自己一向喜愛吃蘿蔔糕，但未曾動手做過，於是在網上找了不同的食譜，嘗試製作改良版蘿蔔糕。
材料：（1底糕分量）
- 白蘿蔔 2斤
- 冬菇 7-8隻
- 蝦米 約20克
- 瘦叉燒 約半斤
- 粟粉 20克
- 粘米粉 200克
- 黑胡椒 少許
- 鹽 2茶匙
霍啟剛首先逐一介紹材料：
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完整步驟：
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責任編輯：羅嘉欣