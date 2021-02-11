【新年糕點】霍啟剛教整健康版蘿蔔糕　瘦叉燒代替臘腸臘肉避開致肥陷阱

▲ 霍啟剛教整健康版蘿蔔糕，瘦叉燒代替臘腸臘肉避開致肥陷阱。

農曆新年，不少人都會吃賀年食物應節，但傳統的賀年食品如蘿蔔糕熱量甚高，隨時墮入致肥陷阱。日前霍啟剛拍片教整健康版蘿蔔糕，以瘦叉燒代替高熱量的臘腸、臘肉，一起來看看吧。

霍啟剛日前於Facebook和YouTube頻道分享影片，接受SF&OC 港協暨奧委會發起的「Cook @ Home Challenge」，挑戰自製蘿蔔糕，並請來太太郭晶晶擔任小助手。霍啟剛表示，自己一向喜愛吃蘿蔔糕，但未曾動手做過，於是在網上找了不同的食譜，嘗試製作改良版蘿蔔糕。

材料：（1底糕分量）

白蘿蔔 2斤

冬菇 7-8隻

蝦米 約20克

瘦叉燒 約半斤

粟粉 20克

粘米粉 200克

黑胡椒 少許

鹽 2茶匙

霍啟剛首先逐一介紹材料：

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完整步驟：

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責任編輯：羅嘉欣