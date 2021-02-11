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魔龍王國︱首位亞裔金球影后奧卡菲娜開聲力撐　三位亞裔女星齊拜年

娛樂 14:15 2021/02/11

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

迪士尼《魔龍王國》由《星球大戰》系列 陳凱莉瑪麗(Kelly Marie Tran)、 首位亞裔金球影后 奧卡菲娜 (Awkwafina) 以及《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians) 陳靜 (Gemma Chan)聲演。

迪士尼動畫電影《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）內，三位參與聲演的亞裔女星《星球大戰》系列陳凱莉瑪麗（Kelly Marie Tran）、首位亞裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina），以及《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的陳靜（Gemma Chan），向大家拜個早年，祝各位心想事成！

【最佳電影】《靈魂奇遇記》+《浪跡天地》入選年度十大　鄭中基+王菀之聲演迪士尼動畫

《魔龍王國》的故事充滿天馬行空的色彩。

迪士尼繼《魔雪奇緣》後，又一動畫鉅製《魔龍王國》，故事充滿天馬行空的色彩，講述英勇女戰士雷雅（陳凱莉瑪麗聲演）帶著可愛的篤篤，與一班非一般的搞鬼戰友展開刺激歷險，尋找傳說中的最後魔龍（奧卡菲娜聲演），拯救再次被黑暗魔靈入侵的王國，免於滅亡.....

《玩轉腦朋友》導演新作《靈魂奇遇記》獲「最佳動畫」奬 鄭中基+王菀之聲演粵語版

迪士尼繼《魔雪奇緣》後，又一動畫鉅製《魔龍王國》。

電影由《我的超豪男友》編劇林愛黛（Adele Lim）創作，以及金球獎影后奧卡菲娜開聲力撐。《魔龍王國》將於2021年3月獻映。

撰文 : TOPick柴犬出動

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