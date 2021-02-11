魔龍王國︱首位亞裔金球影后奧卡菲娜開聲力撐 三位亞裔女星齊拜年
娛樂 14:15 2021/02/11
迪士尼動畫電影《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）內，三位參與聲演的亞裔女星《星球大戰》系列陳凱莉瑪麗（Kelly Marie Tran）、首位亞裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina），以及《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的陳靜（Gemma Chan），向大家拜個早年，祝各位心想事成！
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迪士尼繼《魔雪奇緣》後，又一動畫鉅製《魔龍王國》，故事充滿天馬行空的色彩，講述英勇女戰士雷雅（陳凱莉瑪麗聲演）帶著可愛的篤篤，與一班非一般的搞鬼戰友展開刺激歷險，尋找傳說中的最後魔龍（奧卡菲娜聲演），拯救再次被黑暗魔靈入侵的王國，免於滅亡.....
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電影由《我的超豪男友》編劇林愛黛（Adele Lim）創作，以及金球獎影后奧卡菲娜開聲力撐。《魔龍王國》將於2021年3月獻映。
撰文 : TOPick柴犬出動