魔龍王國︱首位亞裔金球影后奧卡菲娜開聲力撐　三位亞裔女星齊拜年

▲ 迪士尼《魔龍王國》由《星球大戰》系列 陳凱莉瑪麗(Kelly Marie Tran)、 首位亞裔金球影后 奧卡菲娜 (Awkwafina) 以及《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians) 陳靜 (Gemma Chan)聲演。

迪士尼動畫電影《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）內，三位參與聲演的亞裔女星《星球大戰》系列陳凱莉瑪麗（Kelly Marie Tran）、首位亞裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina），以及《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的陳靜（Gemma Chan），向大家拜個早年，祝各位心想事成！

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▲ 《魔龍王國》的故事充滿天馬行空的色彩。

迪士尼繼《魔雪奇緣》後，又一動畫鉅製《魔龍王國》，故事充滿天馬行空的色彩，講述英勇女戰士雷雅（陳凱莉瑪麗聲演）帶著可愛的篤篤，與一班非一般的搞鬼戰友展開刺激歷險，尋找傳說中的最後魔龍（奧卡菲娜聲演），拯救再次被黑暗魔靈入侵的王國，免於滅亡.....

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▲ 迪士尼繼《魔雪奇緣》後，又一動畫鉅製《魔龍王國》。

電影由《我的超豪男友》編劇林愛黛（Adele Lim）創作，以及金球獎影后奧卡菲娜開聲力撐。《魔龍王國》將於2021年3月獻映。