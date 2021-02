魔龍王國︱首位亞裔金球影后奧卡菲娜開聲力撐　三位亞裔女星齊拜年

▲ 迪士尼《魔龍王國》由《星球大戰》系列 陳凱莉瑪麗(Kelly Marie Tran)、 首位亞裔金球影后 奧卡菲娜 (Awkwafina) 以及《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians) 陳靜 (Gemma Chan)聲演。

迪士尼動畫電影《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)內,三位參與聲演的亞裔女星《星球大戰》系列陳凱莉瑪麗(Kelly Marie Tran)、首位亞裔金球影后奧卡菲娜(Awkwafina),以及《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)的陳靜(Gemma Chan),向大家拜個早年,祝各位心想事成!

▲ 《魔龍王國》的故事充滿天馬行空的色彩。

迪士尼繼《魔雪奇緣》後,又一動畫鉅製《魔龍王國》,故事充滿天馬行空的色彩,講述英勇女戰士雷雅(陳凱莉瑪麗聲演)帶著可愛的篤篤,與一班非一般的搞鬼戰友展開刺激歷險,尋找傳說中的最後魔龍(奧卡菲娜聲演),拯救再次被黑暗魔靈入侵的王國,免於滅亡.....

電影由《我的超豪男友》編劇林愛黛(Adele Lim)創作,以及金球獎影后奧卡菲娜開聲力撐。《魔龍王國》將於2021年3月獻映。