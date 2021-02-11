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蝶舞迎春｜將軍澳跨灣橋「蝴蝶拱橋」巨型組件經海路南下　料年初五抵港

社會 15:47 2021/02/11

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連接路的地標式拱形高架橋組件，正運送到香港。（fb康城報圖片）

將軍澳跨灣連接路預計2022年通車，連接日出康城以南及將軍澳—藍田隧道。連接路的地標式拱形高架橋組件，日前於江蘇省、長江常熟段駛往本港，料最快大年初五抵達將軍澳地盤。

據內地傳媒稱，運載拱形組件的拖船，船隊總長442.7米、寬90米、運載的大橋組件重量達1萬噸以上，橫跨200米。傳媒形容，這個不規則的龐然巨物，為水上運輸安全帶來挑戰。

跨灣連接路工程造價約56億元，工程2019年8月展開，預計2022年落成。橋樑設計採用「外飄式」蝴蝶鋼拱橋，落成後將成為地標式跨海橋樑。大橋的主體部分，由江蘇南通一間公司設計建造；預計組件抵港後，要再進行浮托式安裝。

跨灣連接路日後為進出將軍澳東南部，提供另一條通道，應付將軍澳交通需求。當跨灣連接路完成後，部分車流毋須行經環保大道及將軍澳市中心，可紓緩將軍澳隧道等道路的交通負荷，減低對附近居民在交通和環境影響。

（fb康城報圖片）

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責任編輯：吳卓峰

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