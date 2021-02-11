【騙財渣男】為男友偷樓契抵押換60萬BMW　23歲少女不堪債務壓力患嚴重抑鬱輕生亡

▲ 為男友偷樓契抵押換60萬BMW，23歲女不堪債務壓力患嚴重抑鬱輕生亡。

在愛情路上遇上不對的人，不單感情付諸流水，還會賠上性命。湖北武漢一名23歲女大生於今年元旦凌晨，從35樓一躍而下離世。翌日，其學長收到一封延遲發送的郵件，當中包括其遺書及與男友的聊天紀錄，揭發被大8歲的男友騙財騙色，聲稱自己被他精神壓迫致死。死前她為了滿足男友的慾望，甘願偷父母的樓契抵押為男友購買名車，多次向男友追債不果，加上情傷及債務的壓力患嚴重抑鬱，終走上死亡之路。

▲ （影片截圖）

綜合內地媒體報道，就讀於湖北美術學院23歲女生小小（化名）於今年1月1日因腸胃炎一直嘔吐，她請求男友喻某帶他到醫院，為對方亦睡覺為理由拒絕，小小轉而向朋友求助，但在朋友前往的途中從35樓一躍而下離世。

男友作虛假富二代背景

小小在她的遺書中提及，她被大8歲的男友「PUA」（Pick-Up Artist，利用情感欺騙和心理操控術來結識女性的人）致死。她透露，在2019年11月透過交友程式互相結識，對方聲稱自己是博士畢業的富二代，職業是一名老師。二人很快確認情侶關係。小小回想無奈表示，

當時我還沒畢業，也太過於盲目，毫無保留的信任著他。

望男友將貸款還清

交往一段時間後，才發現男友3年來從未上班，每天在家好食懶飛、到酒吧喝酒結識女生，「然後他在微信跟我炫耀，今天有多少個妹子加了自己的微信。」她在遺書最後表示，

我的訴求：希望小喻能把貸款的錢還完，該補償的要補償。

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抵押房子幫男友換名車

男友喻某曾多次要求小小為他購買名貴衣服、手錶，甚至名車。由於小小是大學生，她便偷家中的房產證去銀行貸款79萬元人民幣（約96萬港元），以其中50萬人民幣購買BMW名車給男友，10年內需每月還款5,700元人民幣（約6,111港元）貸款。小小與男友的感情問題及貸款讓她心生壓力，更患嚴重抑鬱症，及後因不堪壓力從35樓一躍跳下離世。

▲ 小小將房子抵押幫男友換車。（影片截圖）

父母望男方受法律制裁

小小的父親事後表示不知女兒有男友並已同居大半年，也不知女兒更為男友抵押房子買車，「寶馬購買不到兩個月時間，男方便提出要換平治」。而且，小小曾企圖自殺不遂，

孩子走到今天，我們家長因缺乏對女兒的關懷深深自責，同時也希望剝奪我孩子生命的人能受到法律的制裁。

由於小小是因抑鬱症自殺，男友喻某難被追究法律責任，而喻某亦拒絕見小小的家人。小小的父母及朋友望公開事件，希望喻某出來面對及商討解決方法。

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責任編輯︰王明芳