【淘寶神器】$2700淘寶卡啦OK點唱機連音響套裝　港女大讚好用網民反應兩極

▲ 有港女$2700淘寶卡啦OK點唱機連音響套裝。

節日臨近，又不方便外出拜年，有港女在網上分享淘寶購買了卡啦OK點唱機及音響為假日增添娛樂性。帖文一出，有網民對這性價比強的卡啦OK套裝感興趣，亦有人擔心聲浪太大會對鄰居做成騷擾。

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昨日（11日）一名港女在淘寶開心Share分享淘寶卡啦OK套裝的經歷，她以人民幣2180元及順豐運費67元（合共約港幣2700元）買了一個15.6吋2TB家庭KTV點歌機觸控螢幕一體式卡拉ok歌音響套裝。

她把觸控螢幕接駁到電視機螢光幕，便可用套裝的米高風唱歌，她亦大讚，

正！ 好多歌啱唱！

記者到淘寶官網了解，這款卡啦OK套裝分為不同容量，價錢由人民幣2180至4580元不等，可內置2萬至12萬首歌。用家亦可為系統升級及插入外置USB入歌，唱到最新的歌曲。

此Facebook帖文引來不少網民關注，有人認為這套裝性價比強，「幾過癮」，但有人也擔心在家唱卡啦OK，有機會製造噪音，影響鄰居。

要唱唔係問題，但必須要咁大聲？

有受影響的過來人分享不愉快經歷，

我樓下的鄰居就係淘咗呢套嘢，晚晚唱嘈到癲！

不過，卡啦OK套裝能夠調較聲量，用家使用時，除了滿足自己開心，都要顧及鄰居的感受！

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責任編輯：王芷瑩