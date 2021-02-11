【超市大搜查】美《消費者報告》測10款保溫杯效能+易清潔度　象印最保溫可維持13.5小時

▲ 美國《消費者報告》測10款保溫杯的保溫效能+易清潔度。

市面上保溫杯牌子眾多，哪一款保溫力持久又耐用？美國《消費者報告》測試市面10款保溫杯，發現一些知名品牌的保溫杯未達水平，雖然杯子的設計精美，但塑膠杯蓋脆弱，容易讓熱氣走散及漏液體。

《消費者報告》測試10款保溫杯，牌子包括：Bubba、Contigo、Ello、Starbucks、S’well、Takeya、膳魔師、Yeti及象印。主要測試4方面：保溫效能、杯蓋易清潔度、杯中膠圈可否拆除、膠圈可否更換。

保溫效能測試：

每隻杯裝滿100°C沸水，然後立即擰緊或壓緊杯蓋。測試人員按設定的時間間隔打開杯蓋，量度水溫，直至水溫降至60°C（即溫水）。

防漏測試：

裝滿水後多個角度搖晃保溫杯，測試會否有液體漏出。

易清潔度：

每個保溫杯倒入熱咖啡及奶精，然後將保溫杯傾斜浸透杯蓋內部。瀝乾後打開杯蓋，並保留過夜。然後按指示清潔，看能否將杯蓋角落、膠圈等清潔乾淨。

膠圈拆除、更換：

《消費者報告》提及，本輪測試的保溫杯至少有1個矽膠墊片/膠圈，有的多達3個。隨著時間，它們會逐漸磨損，並散發出難聞氣味。故測試人員拆下所有可拆除的墊片（有些無法拆除），以了解清潔其下方及更換墊片的難度。同時，製造商有否提供更換墊圈或蓋，讓消費者無需買新保溫杯，達至持久耐用。

結果如下：

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詳細評價：

象印， 16oz

保溫效能極高，屬所有樣本中最保溫。杯蓋易於清潔，帶有2個可拆除的膠圈。而且可以單手打開使用，只需一下側面的按鈕，杯蓋就會彈出，方便喝水。同時又可鎖住蓋子，防止小孩燙傷。

膳魔師Stainless King， 16oz

保溫效能僅次象印，可保持熱度約7.5小時。杯蓋非常容易清潔，不過1個杯中膠墊無法拆除更換。

Takeya Traveller， 17 oz

較為便宜的保溫杯，與象印一樣，按一個按鈕即可彈出杯蓋飲水。保溫效能不錯，蓋子易於拆卸和清潔，杯底有一個矽膠墊，可防止保溫杯滑動。

S'well Commuter， 16 oz

漂亮且手感極佳的杯，保溫效能不錯。頂部易於清潔，但無法更改蓋中的墊圈，如有損毀，需要買新的蓋子。無法單手打開。

Bubba Hero， 20 oz

容量大，保溫效能不錯。但杯蓋較難清潔，有些複雜的凹槽。如沒徹底洗淨會有咖啡或其他液體殘流。蓋上墊圈容易拆卸清潔，但Bubba不出售可替換的墊圈或蓋，所以如果破裂，就要購買新杯。

Starbucks Traveler， 16 oz

帥氣的杯，保溫效能不錯，但杯蓋較難清潔。內裡角落和縫隙，容易殘留咖啡和其他液體，造成殘留氣味。杯中有2個墊圈，1個易於拆卸或更換，另1個無法取下，故如果太舊，便需要購買新杯。

Contigo Byron， 20 oz

10款測試樣本中最便宜的保溫杯。中間包有矽膠，抓握輕鬆。保溫效能不錯。但較難打開，頂部有很多縫隙，難以清洗。

Ello Campy， 16 oz

保溫效能不俗，可維持5小時。頂部非常容易清潔，幾乎沒有縫隙。杯中有2個墊片，都易於拆卸和更換。

Yeti Rambler， 20 oz

保溫力較不足，僅維持4.5小時，相信與簡單的膠杯蓋有關。杯蓋和杯都輕易清潔並可放進洗碗機清洗。杯蓋墊圈易拆卸和更換，但無法阻擋液體洩漏。

Bubba Classic， 52 oz

非常大容量的保溫杯，但保溫效能僅4小時。蓋子易於清潔，墊圈易拆卸。

消委會提醒3類飲品勿放保溫杯

消委會指3類飲品不宜放進保溫杯：

勿盛載酸性強的飲品，如：西柚汁、橙汁等果汁飲品，或乳酸飲品，以免飲品易變壞。

勿盛載有氣的碳酸飲品，如：汽水，以免令內部壓力過大，導致飲品噴出。

避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

另外，勿長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。

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責任編輯：楊宛茜