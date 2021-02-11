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【復課檢測】擬全面復課學校教職員預約社區檢測中心可獲豁免收費　2月15日起為期3個月

社會 14:07 2021/02/11

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參與恢復面授課堂的額外選擇的學校的教職員如欲使用社區檢測中 心的檢測服務，可獲豁免有關收費。（資料圖片）

教育局向學校發信，指為方便教職員進行檢測，參與恢復面授課堂的額外選擇的學校的教職員如欲使用社區檢測中
心的檢測服務，可獲豁免有關收費。有關教職員到中心參與檢測時，須出示已填妥由學校蓋章的《社區檢測中心－檢測登記表》，有關安排只適用於由幼稚園、小學或中學(包括特殊學校及非本地課程學校)直接僱用在校園內工作的教學人員及非教學人員。

局方指如果合資格的教職員，如欲到社區檢測中心進行檢測，必須透過「社區檢測中心預約系統」方可接受免費檢測服務。未有預約者將需自行繳付240元的檢測費用。社區檢測中心為教職員提供的免費檢測服務由本年2月15日開始，為期3個月，至本年5月14日，期間每名合資格教職員每14日可接受免費檢測服務一次。

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局方強調以上的豁免收費安排並不適用於提供非正規課程私立學校(一般稱為補習學校）的教職員。教職員亦可自行安排 接 受 由衞生署認可的私營化驗所提供的檢測。

教育局提醒學校，上述額外選擇計劃在現階段不接受上述認可名單以外的檢測，例如快速抗原測試。學校教職員在完成檢測後，須保存及向校方出示載有檢測結果的電話短訊通知、檢測報告或相關證明，以作校內紀錄。學校應備妥全校教職員已經完成檢測並呈陰性結果的記錄。

局方重申，有關檢測安排的主要目的是希望給予個別學校多一個選擇，並非強制要求。學校在考慮全面恢復半天面授課堂安排前，應與教職員及家長充分溝通。教育局會盡量向有需要的學校提供協助。

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記者：馮琪雅

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