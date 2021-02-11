幸福靚媽︱為兒子慶生貼母子照激似姊弟　陳伶俐長子為資優生擁音樂天份

▲ 陳伶俐為大仔慶祝21生日。

44歲的陳伶俐歷兩段婚姻，在2008年與林敏驄離婚後，二人所生的兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）隨陳伶俐生活。於2012年，陳伶俐嫁新加坡隱形富豪劉頌銘，並在2014年為對方誕下一名兒子。

昨日（2月10日），為陳伶俐的長子Lincoln的22歲生日，她分享與大仔慶生的照片，從外表看，與大仔似十足兩姊弟多於母子，伶俐可說凍齡有方。

事實陳伶俐現在不但過著幸福少奶生活，三名兒子也十分懂事乖巧。當中大仔Lincoln是資優生，更遺傳了生父林敏驄的音樂才華，歌藝不俗的他曾於街頭busking。

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幸福靚媽陳伶俐

陳伶俐昨日於IG發帖文，她貼出母子合照並配文為大仔送上生日祝福：「22歲生下你的我，看着今天22歲的你，一切都如夢幻般過得很快.......就讓這快樂、平安、健康繼續伴隨着你吧！Lincoln, Happy Birthday！Mama ❤ u so much!!」

網民留言指大仔Lincoln跟爸爸林敏驄很似樣，由於大仔樣子成熟，跟陳伶俐十足兩姊弟一樣。

現年44歲的陳伶俐於1996年參加港姐競選而入行，因工作關係而認識林敏驄，拍拖不久便公開戀情，及至1998年，只得22歲的陳伶俐未婚懷孕，但她跟林敏聰的婚姻只維持十年便終告，兩名兒子林肯和林善的撫養權歸陳伶俐。

而陳伶俐於2012年再婚，嫁新加坡富豪老公劉頌銘，並於2014為夫婿誕下一子。

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陳伶俐長子是資優兒童

陳伶俐曾在媒體訪問中說過，三名兒子相處融洽，當中大仔Lincoln自小已很聰明，除無師自通學彈琴，又背得出年曆每個日子是星期幾。伶俐當年帶大仔去做IQ測試，結果發現其IQ超過130，為資優兒童，之後更入讀名校聖保羅男女中學附屬小學。

兩年前，陳伶俐於社交平台貼出大仔的DSE成績單，當全部科目都考獲5*或以上，令她深感欣慰。現年Lincoln於香港大學修讀工商管理學學士（lBGM）。

兒子是高材生外，陳伶俐亦曾於訪問中透露大仔喜愛唱歌，曾於尖沙咀街頭busking，天生有著音樂才華。

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其實，兩年前陳伶俐於社交平台分享「寫給兒子的信」，內容令人十分感動。

信中伶俐提到當年只得22歲未婚懷孕，要為自己的「任性」負責任。經歷離婚後，懂事的Lincoln鼓勵陳伶俐去拍拖，希望媽媽得到幸福。伶俐在信中說，以後都會全力支持兒子。

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