  • 19°C
香港時間 : 2021211日 (四) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疑虐貓B︱好心港男路經停車場聽見喵喵聲　發現貓B遭黏膠疑撕破肉球困紙箱

休閒消費 15:45 2021/02/11

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

一名好心港男路經停車場聽見貓叫聲，發現一隻貓B遭黏膠困紙箱。

流浪貓狗在社區生活，與人類共存，不愛也不要傷害牠們。今日有網民發帖指其親友路經停車場，聽到貓叫聲，發現一隻貓被膠黐實在紙箱入面，未知是否人為涉及虐貓，現已聯絡香港愛護動物協會處理，協助拯救貓貓。

貓B黏膠困紙箱

一名女網民今日（11日）facebook群組「天下貓貓臨時群組」發帖，上載了兩張相片，表示親友發現一隻虎紋班白幼貓在一個破爛的薯片紙箱內，牠探頭而出。掀起紙箱面蓋，發現牠伏在的紙箱內，沾滿深啡色的膠，手腳、腹部身體被黏著動彈不得。

我個女嘅男友行過一個停車場，聽到貓叫聲，周圍揾，俾佢揾到隻貓比啲膠黐住咗喺個紙箱入面，已call愛協幫手！

發帖文者很氣憤，大罵如果是人為，落膠設陷阱的施虐者好狠心，「隻貓有乜事，他朝君體也相同」，不會有好日子過。如果是放膠捉其他如老鼠，請多加留意周邊無辜小動物。她有感涉虐待動物事件多，「究竟害夠未？虐夠未？」，可以不愛，但不可傷害。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

手腳肉球疑撕破

帖文隨後有更新多一段十多秒影片，見小貓仍在紙箱內，聽到背後聲音講解麻醉事項，似在獸醫診所內。片段內小貓有大叫了一聲，而紙箱內見有3處粉紅色點狀物，有網民憂心是小貓手腳肉球被撕破出來。

發帖者表示有查看停車場的CCTV，但拍攝不到發現貓的位置，不知道誰是涉虐貓者。網民留言：「睇相都超肉赤！啲人心理有問題」、「好慘啊，感恩遇上你救佢一命」和「可能想痴老鼠點知痴到貓」等等。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI 

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【婆媳關係】奶奶不滿貓奴新抱拒生仔放走愛貓　新抱嬲爆︰一巴車埋佢度
今日 12:47
【婆媳關係】奶奶不滿貓奴新抱拒生仔放走愛貓　新抱嬲爆︰一巴車埋佢度
【洗衣機虐貓】港姐冠軍黃嘉雯胞姊涉虐畜　警方拘捕涉案黃姓女子
09:52 2021/02/09
【洗衣機虐貓】港姐冠軍黃嘉雯胞姊涉虐畜　警方拘捕涉案黃姓女子
【變態虐貓】狠拋貓咪落懸崖博點擊率　虐貓少年笑住拍片被捕後認錯
12:54 2021/01/22
【變態虐貓】狠拋貓咪落懸崖博點擊率　虐貓少年笑住拍片被捕後認錯
虐待 愛護動物協會 網絡熱話 獸醫 診所 Facebook群組

最高瀏覽

【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
14:28 2021/02/10
【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人
15:22 2021/02/10
【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人