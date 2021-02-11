疑虐貓B︱好心港男路經停車場聽見喵喵聲　發現貓B遭黏膠疑撕破肉球困紙箱

▲ 一名好心港男路經停車場聽見貓叫聲，發現一隻貓B遭黏膠困紙箱。

流浪貓狗在社區生活，與人類共存，不愛也不要傷害牠們。今日有網民發帖指其親友路經停車場，聽到貓叫聲，發現一隻貓被膠黐實在紙箱入面，未知是否人為涉及虐貓，現已聯絡香港愛護動物協會處理，協助拯救貓貓。

貓B黏膠困紙箱

一名女網民今日（11日）facebook群組「天下貓貓臨時群組」發帖，上載了兩張相片，表示親友發現一隻虎紋班白幼貓在一個破爛的薯片紙箱內，牠探頭而出。掀起紙箱面蓋，發現牠伏在的紙箱內，沾滿深啡色的膠，手腳、腹部身體被黏著動彈不得。

我個女嘅男友行過一個停車場，聽到貓叫聲，周圍揾，俾佢揾到隻貓比啲膠黐住咗喺個紙箱入面，已call愛協幫手！

發帖文者很氣憤，大罵如果是人為，落膠設陷阱的施虐者好狠心，「隻貓有乜事，他朝君體也相同」，不會有好日子過。如果是放膠捉其他如老鼠，請多加留意周邊無辜小動物。她有感涉虐待動物事件多，「究竟害夠未？虐夠未？」，可以不愛，但不可傷害。

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手腳肉球疑撕破

帖文隨後有更新多一段十多秒影片，見小貓仍在紙箱內，聽到背後聲音講解麻醉事項，似在獸醫診所內。片段內小貓有大叫了一聲，而紙箱內見有3處粉紅色點狀物，有網民憂心是小貓手腳肉球被撕破出來。

發帖者表示有查看停車場的CCTV，但拍攝不到發現貓的位置，不知道誰是涉虐貓者。網民留言：「睇相都超肉赤！啲人心理有問題」、「好慘啊，感恩遇上你救佢一命」和「可能想痴老鼠點知痴到貓」等等。

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責任編輯：王明芳