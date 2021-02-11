情人節放閃｜情人節變嗌交日或分手日 利嘉敏：女士要學識放過身邊的男士

▲ 情人節對男士來說，也可以是全年最有危、最多伏位的一天，

今年情人節撞正農曆初三赤口，每年情人節，我都覺得苦了男士們，深表同情，皆因唔做又唔得，但其實做來做去，全都是例牌那幾樣，節日前滿頭大汗去張羅，心力已夠折騰，出錢出力可能效果只是在女方眼中「符合最低標準」，而非「喜出望外」。

情人節，本應是柔情蜜意好日子，但對男士來說，也可以是全年最有危、最多伏位的一天，若稍有差池，花束或禮物不及女友啲女友嘅男友大紮或大份，又或去的餐廳不夠女友啲女友嘅男友去得豪，那就慘了，男的有排受。

可能他那時才發覺，情人節最大的敵人，原來不是情敵，而是自己個女友的女友的男友，因為男士當日的禮物、鮮花、餐廳、安排，又或大人大者要跟女友頭黐頭來個雙手拱門心心照，統統都會被女友放在FB和IG與人「共享」；於是乎，家家男友的「表現」如何，全在社交媒體裏赤裸裸地被無關人等一覽無遺。男士們或許那時才發覺：原來，情人節要有被情人把自己做的一切放在社交媒體，與情人的友人的情人去較勁的準備。

所謂「有比較就有傷害」，我替一眾男士累。或許，情人節給女士最重要的課題，是要學識放過身邊的男士。

見過情人節不乏因對方表現「不達標」而變嗌交日或分手日的個案，我認為那是最無謂的執迷。一年365日，為何零零舍舍有一日突然要有個不同的標準？而那個標準為何一定要別人去製訂？一個人要靠對方送幾大紮花或送幾大份禮，才知對方有幾愛自己？那究竟是自己的問題、對方的問題，定還是兩人關係好有問題？究竟情人重要還是情人節重要？二人情意相通重要還是要向眾人放閃重要？

若搞清這些問題，就會明白，情人節只是一日，好情人是365日，放眼於人，情人節就不會變赤口日了。

全文刊於《經濟日報》，原題為「情人．赤口」

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