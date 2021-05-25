【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感

今集《靚太安樂窩》帶大家參觀渣甸山柏麗園，單位設計以輕歐陸式為主。Grande Interior Design室內設計師Maggy透過杏色和淺灰色等簡約色調增添空間感，又在天花加建燈槽，利用光線減少壓迫感 。

▲ Grande Interior Design室內設計師Maggy(右)、主持Ricca(左)

單位樓底較矮靠改變間隔增空間感

單位建築面積1650平方呎，實用面積1492平方呎，住有一家五口。

廚房

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廚房景觀開揚，可望到外面園林景色，白天時陽光更會完全透入屋內，半開放式間隔設計再加上廚房和廚具以藍白色為主調，令整個感覺份外整潔光猛。

另外，間隔改動過後，由門口到通道位置則呈S形流線型設計，同時加闊工作檯面面積。

客飯廳

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經典特色花線配上淺色色系設計，成功打造屋主最愛的歐陸式簡約風格。飯廳位置擺放一張六人雲石飯枱作點綴，同時放置一塊圓形鏡，透過鏡面的反射增加空間感，令整個環境更具氣派。

主人套房

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改造後增添一個小玄關、衣帽間和化妝枱的位置，方便女戶主置物和打扮。以米白色和淺灰色作主色，加上主廁少許金色裝飾和浴室用具的點綴，令整體感覺既柔和又能突顯屋主的生活品味。

兒子睡房

兒子房清拆了一幅牆目的是給主人房有更多的面積。另外，兒子希望給人一個型格成熟感覺，即使用色是全間屋最深色的，但仍保留到單位歐陸式風格的連貫性。

女兒睡房

屋主女兒希望房間用色以米白色為主，並配上最愛的灰淡粉红和淺灰色傢俱組合。

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客廁

連貫着歐陸式風格，米白色牆身配上雲石紋理洗手盆和特色吊燈等，簡潔中帶出高貴效果。

書房

裝修後，變成多功能用途房，既保留書房用途，又可作客房或儲物之用。

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單位經改造後充滿歐陸式風格，簡潔之餘又能帶出生活品味，整個工程約$258萬，包括清拆、泥水、傢俬等等，細項如下：

清拆及雜項：$20萬

水電煤工程：$40萬

泥水及防水工程：$33萬

鋁窗及外牆工程：$27萬

木工：$40萬

傢俬：$52萬

油漆：$13萬

冷氣及其他：$33萬

單位面積

單位實用面積1492平方呎，包括：

460平方呎客廳連玄關

235平方呎主人套房 (連廁所及衣帽間)

135平方呎兒子睡房

118平方呎女兒睡房

115平方呎廚房

70平方呎工人房(連工人廁)

70平方呎書房

47平方呎洗手間(客廁)

40平方呎走廊

20平方呎鞋房

Maggy 指最大挑戰是樓底較矮、樓齡高及需加大電力去支援新安裝的電器。同時，在設計時亦需顧及牆身和天花板的結構性問題。

廚櫃工作檯面全新選擇

常見的廚櫃工作檯面物料，包括無縫石、石英石、麻石及雲石等，最近更有堅硬耐用且紋理細緻的陶瓷石可供選擇。在訂造工作檯時，可根據用家需要留意高度，市面上亦有能自動調節高度的電動升降工作檯，適合一家大小使用。

廚房設計小貼士資料提供: 煤氣公司 Mia Cucina(www.towngasmiacucina.com)

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責任編輯：張懿慧