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新冠肺炎｜新增21宗確診個案包括7宗源頭不明　另有10多宗初步陽性　

社會 16:36 2021/02/11

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本港新增21宗確診個案包括7宗源頭不明。

本港新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公有最新疫情。今日新增21宗確診個案，包括7宗不明源頭，另有10多宗初步陽性。

張竹君稱，昨日有兩名確診者曾到花市，她相信逛花市的染病機會較低。她又稱，暫未有確診個案，透過政府「安心出行」應用程式找出來。

教育局指擬全面復課學校教職員預約社區檢測中心可獲豁免收費，2月15日起為期3個月，詳情即看：【下一頁】

港府在年初七起擬逐步放寬部分措施，包括食肆堂食時間可延長至晚上10時，最多4人一桌，亦容許所有體育場所﹑美容院﹑戲院﹑主題樂園﹑健身室﹑按摩院等多個表列處所有條件重開，但所有員工每14日要做一次病毒檢測﹑要求入場者及食客使用。詳情即看：【下一頁】

本港今日新增一宗死亡個案，明愛醫院75歲確診女病人離世，至今累計190宗死亡個案。

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同場加映，腦幹中風可增加死亡風險，醫生拆解徵狀及治療：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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