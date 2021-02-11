四通八達｜港鐵屯馬綫料第三季通車　本月中起列車全面試行新站

▲ 屯馬綫全綫已進入試營運階段，陸續有不載客列車駛進新車站試行。（港鐵圖片）

屯馬綫全綫已進入試營運階段，預計今年第三季通車。港鐵稱，由2月16日開始，會有不載客列車駛入新車站，包括宋皇臺站、土瓜灣站及新建紅磡站月台。

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試營運期間，部分不載客列車將於每日行車時間，來往烏溪沙站及紅磡站作列車試運行。屯馬綫一期的所有載客列車，在啟德站落客 後，會逐步駛入屯馬綫新建路段（即啟德站至紅磡站路段）進行列車試運行。港鐵將加派車站職員在啟德站月台提供協助，確保列車在駛往宋皇臺站前，所有乘客已離開車廂；啟德站及車廂內亦會有車站廣播通知乘客有關安排。

屯馬綫全長約56公里，涵蓋27個車站，通車後將成為全香港最長的鐵路綫，當中6個轉綫站將為沿綫居民，帶來更完善的鐵路網絡連接。屯馬綫全綫將去年2月通車的屯馬綫一期，由啟德站經新建的宋皇臺站及土瓜灣站、以及何文田站的沙中綫新月台，延伸至紅磡站，連接現有西鐵綫。

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責任編輯：吳卓峰