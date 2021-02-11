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官員離任｜政制及內地事務局副局長陳帥夫以健康理由辭職　將於2月28日離任

社會 16:00 2021/02/11

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政制及內地事務局副局長陳帥夫以健康理由辭職。

特區政府的問責團隊再出現人事變動，政府發言人今日（11日）表示，政制及內地事務局副局長陳帥夫由於個人健康原因，已經提出請辭；他現正休假，將於2月28日離任。 據了解，政府暫時未有接任人選。

陳帥夫擁政務官背景，自2012年7月起出任運輸及房屋局副秘書長（運輸），到了2017年林鄭班子上場後，獲委任為政制及內地事務局副局長，當時上司是前局長聶德權。及後聶德權平調往公務員事務局出任局長，陳帥夫的上司轉為曾國衞。

陳帥夫1994年7月加入政府，任職政務職系。

陳帥夫1994年7月加入政府，任職政務職系，2014年4月晉升首長級乙級政務官。他曾於多個政策局及部門工作，包括前衞生福利科、大埔民政處、保安局、政務司司長私人辦公室、旅遊事務署、食物及衞生局及民政事務總署。

對上一名問責官員離職，是上月離任的民政事務局局長政治助理黎穎瑜。黎穎瑜由於需要照顧家人，1月20日正式離任。局長徐英偉感謝黎穎瑜任期內作出的貢獻，並衷心祝願她生活美滿。

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記者：吳卓峰

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