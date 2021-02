▲ 《疑.媽》

港府在大年初七(2月18日)起擬逐步放寬部分措施,當中包括戲院可望有條件重開。各大電影公司已經磨拳擦掌,除2月份的外,電影公司已準備3月份的影片。

當中在3月於本港上映的影片包括,都是原本在去年12月上畫的西片《戀愛假期無限LOOP》(Palm Springs)、日本電影《反轉三國志》。

▲ 《反轉三國志》

至於未上映已因中文片名引起網上話題的《疑.媽》(Run),映期一改再改後,亦決定在3月上畫。

另外,下月推出的影片還包括真人與卡通合演的《Tom & Jerry》、迪士尼動畫《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)、驚嚇片《髮噩夢》(Bad Hair)、同名日漫改編的真人電影《約定的夢幻島》等。

▲ 《魔龍王國》