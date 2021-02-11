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【飲食速報】農曆新年情人節外賣自取推介　在家嘆日本直送飛驒牛及A5和牛肉眼套餐【附訂購詳情】

休閒消費 16:29 2021/02/11

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日式火鍋店Hana推出兩款的外賣自取賀金牛套餐。（圖片由餐廳提供）

新年及情人節快到了，除了吃盤菜及西餐，大家還可考慮吃日本和牛。日式火鍋店Hana推出兩款的外賣自取賀金牛套餐，大家安坐家中便可品嚐日本直送和牛，或許能一解無法去日本旅行之苦。

賀金牛套餐分別有飛驒和牛西冷壽喜燒2人前（HKD1088） 及日本A5和牛肉眼壽喜燒4人前（HKD1988），當中的飛驒牛更享負盛名的日本十年冠軍！

飛驒和牛西冷壽喜燒2人前　HK$1088

套餐包括前菜蟹膏玉味噌冷奴及海老蛋黃酢、400克飛驒和牛西冷和牛壽喜燒、野菜拼盤、稻庭烏冬及Hana秘製壽喜燒醬汁。（圖片由餐廳提供）

飛驒牛連續兩屆（每五年頒發一次）獲頒「日本全國和牛能力共進會」最優秀的食用牛肉獎，飛驒牛生長在海拔三千多米的高山上，從小喝天然的溫泉水長大，在當地飼養十四個月以上，並評定肉質為A3級以上，可謂稀有極品。

日本A5和牛肉眼壽喜燒4人前　HK$1988

套餐包括前菜蟹膏玉味噌冷奴及海老蛋黃酢、700克日本A5和牛肉眼和牛壽喜燒、野菜拼盤、稻庭烏冬及Hana秘製壽喜燒醬汁。（圖片由餐廳提供）

日本A5和牛肉眼是牛背部的第六至十二根肋骨近背側位置，油花豐富，口感軟腍，是和牛比較矜貴的部分。而雪花般的脂肪均勻分佈，口感油而不膩，油脂會係25°C下開始溶化，可謂入口即溶。

Hana華小料理屋

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown地下C舖(地圖按此)

電話：2895 5677

同場加映：簡易賀年食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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