高血壓辭職｜消息：陳帥夫近日高血壓控制不穩　家族有遺傳性心血管疾病

▲ 陳帥夫加入政府工作逾20年。（資料圖片）

特區政府的問責團隊再出現人事變動，政府發言人今日（11日）表示，政制及內地事務局副局長陳帥夫由於個人健康原因，已經提出請辭；他現正休假，將於2月28日離任。

消息指，陳帥夫本身有家族遺傳心血管病，其父早年是家中突然中風離世，他的長輩包括祖父母及外婆都因中風或心臟病離世，而其母現患有高血壓及心臟病。

48歲的陳帥夫本身亦患有高血壓，近年高血壓問題，透過運動和健康飲食也受到控制，他向身邊人透露，近期血壓開始失控，很不穩定，曾向數名醫生求醫，包括換了藥及增加了藥物劑量仍無法控制，曾透露自己有時休息足夠，上下壓仍很高。

至於請辭的考慮，消息指他有感即使日常有足夠的休息，仍會感到相當疲累，而且久不久見頭暈，他的家人擔心因家族遺傳的關係影響健康，而自己亦是高危人士，有機會出現突發性中風或心臟病，加上近幾年血壓稍稍偏高，大約去年開始不穩定，情況亦漸漸惡化，故提出請辭。

陳帥夫在畢業後就加入政府，任職逾20年，他向身邊人指工作壓力一向不少，故並非近來壓力特別大。

同場加映，高血壓有何風險及治療方法：

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記者：伍瑋瑋