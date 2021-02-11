新冠肺炎｜84歲老翁紅磡家維邨寓所暈倒送院後不治　遺體驗出新冠病毒抗體

▲ 張竹君及劉家獻交代最新疫情。（陳靜儀攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增21宗確診個案，當中4宗屬輸入個案；另外17宗屬本地個案，其中7宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,732宗病例，另有十多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局總行政經理劉家獻出席記者會交代最新疫情。

劉家獻稱，2月8日接報一名84歲老翁（個案編號10,722）在家維邨家廉樓家中暈倒，救護車將病人送往伊利沙伯醫院急症室，在負壓病房接受心肺復甦搶救，可是同日不治，遺體移送葵涌殮房。期後經檢驗後，發現老翁遺體帶有新冠病毒，也驗出病毒抗體，相信生前已患病多時。醫院感染控制組隨即跟進事件，無醫院職員需往檢疫，醫院多項設施已經加強消毒。

而死者的家傭，2月10日凌晨往伊利沙伯醫院急症室求診，其後也證實對新冠病毒呈初步陽性。

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責任編輯：吳卓峰