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親子好去處︱黃金海岸三日兩夜親子Staycation體驗　花飛蝴蝶陪伴度新春打造益智有趣家庭樂

親子好去處 17:49 2021/02/11

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

黃金海岸酒店推出三日兩夜親子Staycation體驗。（主辦方提供）

趁農曆新年假期，不妨安排一個本地「小旅行」。黃金海岸商場及香港黃金海岸酒店以「蝶舞花間喜迎春」為主題，聯手打造動靜皆宜的三日兩夜親子Staycation體驗，讓大家感受濃厚的新春氣氛！

今個新歲，香港黃金海岸酒店特別推出「金牛迎春住宿計劃」，入住豪華海景客房及享用豐盛早餐外，小朋友亦可參與「舞獅帽子製作坊」，發揮創意創作出屬於自己的賀年舞獅樣式帽子，及暢玩黃金海岸飛天鋼索或兒童小火車。

蝴蝶翩翩少女粉紅花牆，一家人打卡一流。（主辦方提供）

客人可參與酒店舉行的多個親近大自然的導賞團，遊覽蝶舞香草農莊、欣賞為蝴蝶提供養份及繁殖之地而培植的40款花卉及植物，以及觀賞採用以有機耕種方式主理的黃金海岸農莊，認識不同時令蔬果等。

連住兩晚免費升級入住豪華海景客房

客人如連續入住兩晚，酒店將免費升級入住豪華海景客房，小朋友亦可獲贈尊尚禮品。同時客人亦可以優惠價HK$468於房內享用雙人迷你盆菜，舒適地品嚐鮑魚、花膠、刺參、瑤柱脯等美食。

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STEM工作坊製紙蝴蝶模型

除了黃金海岸酒店優惠外，黃金海岸商場中庭亦推出新春限定的「蝶舞花間喜迎春」主題佈置，蝴蝶翩翩少女粉紅花牆和蝴蝶飛舞幸福長廊，絕對是一家人打卡的熱點！另外，在商場內消費滿指定金額，一家大細還可報名參加「蝶舞花間 STEM工作坊」，製作精美的紙製彩色蝴蝶模型，創造親子時光，小朋友也能寓遊戲於學習，到「蝴蝶香草農莊」觀察蝴蝶飛舞的特點，學習蝴蝶的有趣習性。

小朋友可製作精美的紙製彩色蝴蝶模型。（主辦方提供）

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責任編輯︰梁節儀

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