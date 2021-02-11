2021農曆新年︱環保重用拒做大嘥鬼　利是封及賀年食品回收一覽 【附收集詳情】

▲ 收錄2021年利是封、賀年食品及盆菜盆回收點。

農曆新年一家人愛吃賀年食品，小朋友拜年𢭃利是，但拆完的利是封及食品包裝罐掉丟好浪費，不如送去回收點環保重用！TOPick整理了利是封及賀年食品回收地點，睇睇邊度最方便你！

綠領行動「利是封回收重用大行動」

慈善環保組織「綠領行動」每年都會舉行「利是封回收重用大行動」，今年已是連續第12年舉辦。過去11年合共回收超過5.5千萬個利是封及派發逾3千萬個新生利是封。今年「綠領行動」繼續在全港設置多個回收點，收集後會經社福機構的工場分類處理，供明年派發。詳細回收點請參閱綠領行動網頁。

此外，「綠領行動」與環保署社區回收點「綠在長沙灣」即日起至2月26日，舉辦「回收盤菜盆」活動，會將收集到的盤菜盆提供畀狗場、農場等使用，記得洗乾淨才捐出呀！

利是封回收︰

日期：2021年2月18日至3月3日（正月初七至二十）

網頁︰【按此】

盆菜盆回收︰

日期︰即日起至2月26日

時間及地點︰葵涌敬祖路6號祖堯邨祖堯坊A座2樓201室「綠領行動辦公室」

星期一至五 9:30am-6:30pm

長沙灣青山道468號ONE NEW YORK地舖「綠在長沙灣」

星期一至日 9:00am-7:00pm

盤菜盆其他收集點︰【按此】

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長春社「糧善賀年食品回收計劃」

收到太多賀年食品或者唔啱食，可以捐到長春社「2021糧善賀年食品回收計劃」，轉贈予區內的基層家庭及不同社區機構，回收食物種類包括賀年糕點、零食、餅乾、麵禮盒、生果、蔬果籃、食物換領券。

而所捐出的食物需符合以下要求︰

未開封、包裝完整、質素良好

未過最佳食用日期

大批量捐贈請先致電確認

請不要為了捐贈而購買食品

日期︰2021年2月8日（年初四）至2021年3月5日

逢星期一、三、五及六 （公眾假期除外）

時間︰2:00pm-9:00pm

地點：荃灣梨木樹邨2座11號舖「糧善關愛坊」

查詢：5541 1701 / frrc@cahk.org.hk

網頁︰【按此】

▲ 長春社主辦的糧善賀年食品回收計劃的回收詳情。（長春社網頁）

食德好「傳心盒意回收站」

食物回收組織「食德好」今年續辦賀年食品回收，全港18區設置「傳心盒意回收站」收集新年後未開封的禮盒、糧油乾貨及超市禮券，所回收的食品經點算後，將會全數轉贈至有需要家庭。而3個食德好中心將於2月22日（初十一）啟市，公眾可直接捐贈至中心，詳細收集地點及開放時間，請留意活動海報。

▲ 食德好「傳心盒意回收站」的回收點。（食德好fb專頁）

日期︰2021年2月12日（年初一）至3月31日

網頁︰【按此】

回收盆菜兜轉贈狗場農場

食完盆菜如果用不著盆菜盆的話，不如轉贈給貓貓狗狗和農場，有多個慈善機構包括綠惜地球、綠在沙田、綠在觀塘、迷失的寶藏: 發泡膠回收行動等都有參與回收，金屬盆菜兜大小不限，記得清洗乾淨回收呀！

▲ 回收到的盆菜兜會轉贈給貓舍、狗場及農場。（綠惜地球fb圖片）

綠惜地球

地點：葵昌中心7樓703室綠惜地球辦公室

日期：即日至2月26日

時間：星期一至五辦公時間

綠在沙田、綠在觀塘

地點：「綠在沙田」沙田石門安平街10號

「綠在觀塘」九龍灣常怡道27號

日期：即日至2月28日

時間：星期一至五辦公時間

查詢更多回收點︰「盆菜盆回收關注組」Facebook專頁

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責任編輯︰林綺玲