沒落天后｜Britney Spears傳精神出問題被父親軟禁　《紐約時報》紀錄片解構一代天后沒落原因

▲ 《紐約時報》紀錄片解構一代天后Britney Spears沒落原因。

一代流行音樂天后Britney Spears，相信對許多樂迷來說都是集體回憶，但自連串醜聞爆出後，Britney的聲名已大不如前。日前《紐約時報》（New York Times）製作的紀錄片《The betrayal of Britney Spears》上架，追溯Britney發迹史，亦有提到陷爭議性的經歷，網上隨之掀起「#freebritney」運動呼籲，引發各界關注。

▲ Britney Spears是一代流行音樂天后。（圖片來源：Britney Spears IG）

自少在荷里活演藝界演出的Britney Spears，自1999年推出首張個人專輯後，憑藉獨特甜美的聲音加上舞技，大紅大紫，首張單曲《…Baby One More Time》曾獲得14次白金唱片，專輯、單曲銷量超過7,000萬張。

其後Britney亦有多首熱門金曲，如《(You Drive Me) Crazy》、《Sometimes》、《Everytime》、《Toxic》及《Lucky》等，事業攀上高峰，但同時私生活也受到極大干擾。

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Britney Spears與Justin Timberlake在1999年拍拖，活在大眾眼球下的Britney遭到娛樂媒體全天候追訪，加上感情失意，令她的精神狀況愈來愈差，做出破格行為，如2007年她就當著攝影師面前剃光頭；又試過不戴安全帶、把兒子放在大腿上開車，妄顧兒子安全。

連串負面新聞纏身，法院裁定由Britney父親Jamie Spears擔任她的財產託管人，自08年起Britney的監護權歸父親及律師擁有。Britney失去居住自主權，父親成為她的財產託管人，同時喪失孩子撫養權等。

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紀錄片《The betrayal of Britney Spears》主要講述Britney的演藝事業，也有提到具爭議的一些事件，例如與父親的關係及精神困擾等。

大批網民對Britney的際遇感到心痛，而近年Britney雖然不時在網上與Fans互動，但就有不少人質疑她至今仍被軟禁。隨著紀錄片上架後，各界再度關注她的近況，希望她能重新獲得自由，過正常生活。

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責任編輯：羅嘉欣