神沙找數｜女外賣員行6層樓送餐　無品客人用505個$1硬幣找數

▲ 女外賣員行6層樓送餐，無品客人505個$1硬幣找數。

疫情關係，不少市民都會減少外出進食，改為叫外賣。近日台灣一名女外賣員於網上發文，指早前接到外賣訂單，要行6層樓梯送餐，但對方表示自己出了門，讓她直接將外賣放在門口，亦已用膠袋裝起現金放在門口，結果事主到達後，竟發現客人竟用505個1元硬幣（新台幣，約港幣140元）找數。

該名女外賣員於Facebook群組「爆怨公社」發文抱怨，指早前接到客人外賣訂單，要走6層樓送餐，期間她收到客人訊息，對方指自己「人在外面」，讓事主將外賣放在6樓門口，又表示「現金在門口粉紅色板櫈用紅色袋子裡面」。

▲ （圖片來源：爆怨公社）

客人在短訊中的態度相當友善，但沒想到，當事主到達6樓時，竟發現紅色膠袋裡面全都是1元硬幣，合共有505個，令她十分生氣。

爬六樓沒關係，但給一袋全部一塊錢的......金額505元

▲ （圖片來源：爆怨公社）

貼文引來熱議，不少網民都批評該名客人的行為無品，點擊下圖看網民留言。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick



TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2



責任編輯：羅嘉欣