兒童理財︱利是錢「上繳」定「下放」？　專家「532」分配法教小朋友學理財

▲ 有理財專家分享，以利是錢「532」分配法教小朋友學理財。

農曆新年小朋友收利是最開心，不過家長應否「充公」子女的利是錢，又如何分配利是錢才算精明。有理財專家分享，以「532」分配法處理利是錢，即儲蓄佔50%、花費佔30%、分享佔20%。家長可藉利是錢教子女理財，從小培育小朋友正確的金錢觀。

利是錢「532」分配法

有父母習慣為小朋友保存利是錢，財商教育協會課程及培訓總監關顯彬認為，家長不宜「充公」小朋友的利是錢，也不能將錢全部交給小朋友，最好由父母及孩子共同管理。他提出利是錢應分作三部分，包括儲蓄（50%）、花費（30%）、分享（20%），這稱為「利是錢532分配法」。

關顯彬指出，家長可先與子女一次過點算利是內的金錢，既不完全充公，也不讓子女自由支配，再一起討論將利是錢分作儲蓄、花費及分享3大部分。他舉出例子︰

假設 利是錢︰$1,000 儲蓄50%︰$500

花費30%︰$300

分享20%︰$200

點擊看更多例子說明︰











資料來源︰財商教育協會課程及培訓總監關顯彬

利是傳統上是長輩對後輩的一種祝福，關顯彬建議家長可透過利是錢，向小朋友灌輸正確的金錢觀，包括注重利是錢背後的寓意，多於金錢多少，要重「質」而不重「量」；全面計劃預算，將錢用得其所，作為日後持續理財指標；強化日後恆久儲蓄的習慣。

不鼓勵利是電子化

在疫情下，不便到親友家拜年，有人會將利是電子化。不過，關顯彬並不鼓勵，認為利是原意是長輩對後輩面對面的一種祝福，將「祝福」電子化，猶如 「拜山」電子化，破壞中國人倫關係及美德。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳