  • 19°C
香港時間 : 2021211日 (四) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童理財︱利是錢「上繳」定「下放」？　專家「532」分配法教小朋友學理財

親子 18:29 2021/02/11

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

有理財專家分享，以利是錢「532」分配法教小朋友學理財。

農曆新年小朋友收利是最開心，不過家長應否「充公」子女的利是錢，又如何分配利是錢才算精明。有理財專家分享，以「532」分配法處理利是錢，即儲蓄佔50%、花費佔30%、分享佔20%。家長可藉利是錢教子女理財，從小培育小朋友正確的金錢觀。

利是錢「532」分配法

有父母習慣為小朋友保存利是錢，財商教育協會課程及培訓總監關顯彬認為，家長不宜「充公」小朋友的利是錢，也不能將錢全部交給小朋友，最好由父母及孩子共同管理。他提出利是錢應分作三部分，包括儲蓄（50%）、花費（30%）、分享（20%），這稱為「利是錢532分配法」。

關顯彬指出，家長可先與子女一次過點算利是內的金錢，既不完全充公，也不讓子女自由支配，再一起討論將利是錢分作儲蓄、花費及分享3大部分。他舉出例子︰

假設

利是錢︰$1,000

  • 儲蓄50%︰$500
  • 花費30%︰$300
  • 分享20%︰$200

點擊看更多例子說明︰

資料來源︰財商教育協會課程及培訓總監關顯彬

利是傳統上是長輩對後輩的一種祝福，關顯彬建議家長可透過利是錢，向小朋友灌輸正確的金錢觀，包括注重利是錢背後的寓意，多於金錢多少，要重「質」而不重「量」；全面計劃預算，將錢用得其所，作為日後持續理財指標；強化日後恆久儲蓄的習慣。

不鼓勵利是電子化

在疫情下，不便到親友家拜年，有人會將利是電子化。不過，關顯彬並不鼓勵，認為利是原意是長輩對後輩面對面的一種祝福，將「祝福」電子化，猶如 「拜山」電子化，破壞中國人倫關係及美德。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兒童理財】幫子女儲利是錢　10間銀行兒童儲蓄戶口開戶攻略
今日 14:16
【兒童理財】幫子女儲利是錢　10間銀行兒童儲蓄戶口開戶攻略
2021農曆新年︱環保重用拒做大嘥鬼　利是封及賀年食品回收一覽 【附收集詳情】
今日 17:17
2021農曆新年︱環保重用拒做大嘥鬼　利是封及賀年食品回收一覽 【附收集詳情】
【玩具回收】捐出新淨二手玩具延續玩樂童心 5間回收玩具文具機構【內附詳情】
16:31 2021/02/07
【玩具回收】捐出新淨二手玩具延續玩樂童心 5間回收玩具文具機構【內附詳情】
育兒心得 家庭教育 家庭關係 儲蓄 農曆新年

最高瀏覽

【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
14:28 2021/02/10
【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人
15:22 2021/02/10
【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人