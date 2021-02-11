安心出行｜兩名確診者曾逛花市　張竹君：未曾以安心出行追蹤到個案

▲ 張竹君表示，未試過以「安心出行」app追蹤到確診個案。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增21宗確診個案，當中4宗屬輸入個案；另外17宗屬本地個案，其中7宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,732宗病例，另有十多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局總行政經理劉家獻出席記者會交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，未試過以「安心出行」app追蹤到個案，該程式少於20名確診者曾經使用。她說app不會收集資料，除非是確診者，才會把有關資料上載到衞生防護中心。

張竹君又稱，兩名確診者曾於發病期間，去過沙田源禾遊樂場，以及觀塘遊樂場花市。當局會透過安心出行app，通知同時段到訪兩處的市民，但她相信感染風險低。

政府年初七起擬逐步放寬部分措施，包括食肆堂食時間可延長至晚上10時，最多4人一桌，亦容許所有體育場所﹑美容院﹑戲院﹑主題樂園﹑健身室﹑按摩院等多個表列處所有條件重開，但所有員工每14日要做一次病毒檢測﹑要求入場者及食客使用「安心出行」app或登記個人資料為新增復業必要條件。

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責任編輯：吳卓峰

張竹君在疫情記者會中表示，無因安心出行追蹤到個案，不足20名確診者有使用。她指，程式不會收集資料，除非是確診者，就會將其資料上載至衞生防護中心，再與患者比對口頭和程式的數據，同時期到訪市民也會收到通知，建議有關市民留意自己身體狀況，強調收到通知並非要求強檢。

至於確診者曾到不同是食肆，張竹君指，不會因為一個普通個案就去索取資料，除非該食肆有員工或顧客爆發，才會透過此程式通知有關人士做檢測。

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