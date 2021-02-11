新年禁忌｜初一洗頭掃地不吉利　新年行大運熟讀10禁忌

▲ 中國農曆年代表新一年開始，傳統上多禁忌，尤期是初一。

中國農曆年代表新一年開始，傳統上多禁忌，尤期是初一，有指倘若犯禁會影響一整年的運程，玄學家蔡興華師傅曾接受TOPick訪問，解讀一些初一新年禁忌。再加上坊間流傳多項新年禁忌注意事，大家不妨認識10大禁忌。

1. 初一不洗頭

蔡興華師傅講解，洗頭不選初一日，乃因傳統習俗要祭祖拜神，不能披頭散髮，以前的婦女多留長髮，並無風筒，洗濕了頭，要整理髮型很費時。到現在，人們覺得，一年之始是正月初一，一月之始是每月初一，故最不想第一天就洗濕個頭，即俗語所謂惹上麻煩事。

2. 大年初一不掃地

蔡興華師傅解釋，以前趕人走是用掃帚的，並不吉利，故此若然初一掃地，就像自己家庭內仍然穢物藏屋，掃來掃去掃到年初一都未掃完。

3. 初一被催起床不吉利

坊間有云，新正頭大年初一最忌催人起床，會令被催者全年被催，做事不得其正。蔡師傅指實則並無甚麼意思，但現在人覺得被催，就是催收舊帳似的，感覺不吉利。

4. 忌打罵小朋友

有指新年之始，大年初一這天吵架或打罵小孩，容易招來全年有官訟是非，同時表示新的一年小孩也會持續挨罵，家長見小朋友搗蛋就可能要忍忍，多用勸說方式。

5. 避免打爛物件

打爛東西象徵破財，在新年破財不吉利，加上不宜掃地，變相難以清理碎片。若真的不小心打破物件，不妨說「落地開花，富貴榮華」、「花開富貴」等吉祥話。

6. 盡量避免看醫生吃藥

有傳過年期間吃藥看醫生，新的一年或都會不健康，不過若果生病也要去看醫生，百無禁忌。留意新年期間很多診所休息，家長可準備一些診所名單，以防萬一。

7. 不動刀及剪刀

刀、剪刀等利器宜收起，因為有老一輩認為大年初一使用這類物品，此一年易招皮肉損傷，有的更說會剪斷財路運勢。

8. 忌吃粥水

從前吃粥是窮人的象徵，大年初一不吃粥代表不會行衰運，財運亦亨通不受阻。

9. 忌向人討債或欠錢

據悉討債會觸及別人的衰運，對自己也不好，如果真的要人還錢等到大年初五。

10. 忌全關燈

大年初一，尤其是晚上，燈不可以全部關掉，關掉漆黑一片，代表前途黯淡。

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責任編輯︰王明芳