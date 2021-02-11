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陳柏宇+Serrini首度合作大讚好玩 Jason提議下次為愛女唱兒歌

娛樂 16:04 2021/02/11

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陳柏宇Serrini 首度合作。

陳柏宇（Jason）與Serrini兩位歌路截然不同的歌手，於早前首度合作，拍攝Serrini作品〈網絡安全隱患〉合唱版。二人興之所致，打算日後若有機會再度合作，就想一同灌錄兒歌。

Jason近期走有型感性情歌路線，Serrini的曲風則調皮搞鬼，估不到首度合作，二人已拍出超級默契，Jason大讚今次合作好玩，更說：「一齊合作，要做就做啲好唔同嘅嘢，〈網絡安全隱患〉呢首歌唔似一般ballad曲式，只能做到好簡潔或者好華麗，唱返差不多嘅版本。」

二人合唱擦出火花。

Serrini也大表認同，並表示：「如果唱ballad，我哋就要跳舞㗎喇！」Jason也即時附和點頭，說：「或者拍個有愛情故事元素嘅MV。」

經過這次合作，Serrini發現Jason原來是冷面笑匠，她笑說：「鏡頭前佢好老正好專業，鏡頭後其實係佢自己建議要一本正經去演繹呢首歌，哈！」

過去曾自封「indie界一姐」的Serrini，更即興想到二人可組成組合「茵宇のSing」，日後再次合作，更可一起創作兒歌，送給Jason的女兒Abigail。

Jason聽罷Serrini的提議，即說愛女最愛跳舞及愛跟歌詞內容做動作，Serrini即認真道：「例如：記住急就要去廁所？」Jason想不到Serrini竟這麼諗頭，也不禁大讚「Very Nice」！

遇上這麼有趣的Serrini，Jason也忽發奇想，假如女兒會如Serrini一樣這麼多鬼主意就很好，他解釋道：「創意係冇得學，所以天生有係好事。我個女已經好有創意，尤其是要求你俾嘢佢時，佢嘅創意係會無限發揮。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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