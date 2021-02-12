獎門人回巢|曾志偉首次高層身份豪派利是 親民零架子卻跟余詠珊零交流

▲ 曾志偉正式成TVB高層。

TVB今日大年初一在電視城舉行賀年節目《金牛獻瑞賀新禧》，多位TVB高層及藝員出席，當中包括上月成為副總經理兼行政委員會特別顧問曾志偉，首次以高層身份現身的志偉，親民跟各部門高層交流，又向藝人及工作人員大派利是，並透露工作方向。

今日TVB拍攝賀年節目，高層包括主席許濤、行政總裁李寶安，以及以副總理身份出現志偉，節目上向觀眾拜年。出席藝人包括汪明荃、胡楓、陳展鵬、蔡思貝、高海寧、龔嘉欣、丁子朗等。

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主席許濤致新春賀詞後，跟李寶安一同主持醒獅點睛儀式，之後陳山聰與郭政鴻參與舞獅表演，汪阿姐則獻唱賀年歌曲。

▲ 阿姐獻唱賀年歌。（東星圖片）

跟曾勵珍樂易玲密斟

首次正式以高層身份亮相，志偉身穿深啡色西裝，載上紅色口罩的志偉，顯得十分親民，在台上跟一眾行政人員齊集向觀眾拜年後，不斷跟身旁李寶安、曾勵珍、樂易玲密斟。

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不過早年曾傳出不和的另一高層余詠珊，則安排企在相隔志偉稍遠，台上亦未見志偉跟余詠珊有交流。

其後新任主席許濤與李寶安為醒獅點睛，多位行政人員到台下，當中志偉跟杜之克同坐，余詠珊與樂易玲同坐，但未見志偉與余詠珊交談。

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興致勃勃的志偉，其後又滿場飛與藝人打招呼，向高海寧、龔嘉欣等派利是，又跟工作人員交談，胡楓見到他亦搞笑指：「行政人員請上台。」

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當年傳跟高層余詠珊不和

曾志偉當年跟TVB合作過多個受歡迎綜藝節目，不過，有傳志偉跟當時掌管無綫綜藝節目的TVB高層余詠珊有意見分歧，除主持的《獎門人》系列要結束，多年來出任港姐司儀的志偉，傳2013年港姐競選時，不滿余詠珊要求將現場直播變錄影，令志偉甚不滿，最後更決定離巢TVB。

▲ 曾志偉以高層身份首現TVB。（東星圖片）

今次志偉回巢，更成為管理高層，更成為余詠珊的上司，余詠珊向傳媒表示高興，因曾志偉是她的師傅，現在成為其上司，互相可合作。

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