牛年新娘｜傳馬國明裝修愛巢預備結婚 有意8月娶湯洛雯開花結果

▲ 傳馬國明8月娶湯洛雯。

現年46歲的馬國明及33歲的靚湯湯洛雯，自從湯馬戀曝光後，二人不時被催婚，他們亦常在網上隔空互動放閃，去年二人更被發現拍拖睇樓，再度傳出二人準備今年結婚，而今日有傳媒報導，馬明近日正積極為愛巢裝修，傳今年8月結婚正式娶靚湯。

雖然湯馬戀經常傳出婚訊，但二人都沒有正面回答，靚湯馬明都有默契表示有消息會正式公布，但坊間仍對二人結婚一事十分期待。

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▲ 湯馬戀一直受祝福。

傳正裝修愛巢

早前靚湯曾稱如果男友今年再摘視帝，便會答應結婚，雖然馬明未能再奪獎，但二人似乎已著手籌備婚禮，今日就有湯馬戀有意8月拉埋天窗。

有傳媒報導，馬國明近日為新居裝修，新居是早前以湯洛雯的名義以5000萬購入約2000呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，並是湯洛雯爸爸送給女兒的嫁妝。

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有指湯馬已向好友報喜，馬明兄弟鄭嘉穎、林子善、唐詩詠、林子善，以及湯洛雯好姊妹朱千雪、岑杏賢、張嘉兒等已預留時間出席婚禮。

而馬明現時待拍完新劇《白色強人II》，便會全情投入婚事，不過對於場地仍未決定好，可能要待疫情發展而定，也有可能是在私人會所舉行簡單婚禮，日後補擺喜酒。

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湯洛雯開出嫁條件

有指靚湯爸爸湯鎮宗早為女兒湯洛雯的婚事作準備，2021年初，湯洛雯立即放閃，於IG story寫道：「2021年快樂！既然你哋咁想，如果，我係話如果呀吓，佢今年冧莊，就結啦！」

▲ 靚湯早前在節目談結婚。

湯洛雯日前跟朱千雪等亮相《師父有請》節目，談到結婚話題似感興趣，多度問師傅關於結婚問題。

湯洛雯稱，自與馬國明拍拖後，常被問何時結婚，湯洛雯坦言被問到有點厭，笑稱：「問題是，我女仔嚟㗎嘛，人哋都未求婚，我點講啫，但如果佢求，我一定講。」

同場加映：湯怡訪問