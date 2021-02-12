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最美星二代｜沈月旗袍裝賀年騷身段 邱淑貞為愛女拍攝變古典美人【多圖】

娛樂 10:33 2021/02/12

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沈月古典風賀年。

有最美星二代之稱的邱淑貞長女沈月，經常在社交平台發放大量靚相，昨日大年三十，沈月上載賀年靚相，穿上大紅旗袍裝，充滿古典花樣年華風格，最特別是此輯相片由母親邱淑貞親自操刀，沈月除展示了模特兒身段，也令不少網民對照邱淑貞年青時的旗袍look。

沈月不止有有高顏值，亦有語言天份，她在IG發布賀年照，並以中文、英文、韓文、越南語等多國語言，祝願新年快樂，盡展才氣。

沈月大騷身段。（取自IG）

【最美星二代】沈月騷長腿展成熟造型 邱淑貞讚囡囡撞樣某邦女郎【多圖】

具語言天份

在此輯賀年相，沈月穿上紅白色短身旗袍，剪裁貼身，將其苗條身段及修長美腿完美展現。

沈月又擺出多個甫士，舉手投足散發優雅古典韻味，身後背景亦古色古香，大有《花樣年華》風情。

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而此輯靚相，是出自媽媽邱淑貞操刀拍攝，網民大讚水準上乘，不輸專業攝影師。

【最索星二代】遺傳靚媽邱淑貞基因　沈月聖誕節派福利騷靚相【多圖】

邱淑貞雖息影多年，但港姐入行的她，拍過不少賣座電影，當中也不乏古裝及穿古典旗袍造型，現時女兒沈月同樣穿上旗袍裝，母女美態互相輝映。

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沈月就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，精通中、韓、日、英等多種語言，今年她受疫情影響，留在香港遠距上課。

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聲稱單身的沈月，曾在訪問透露了理想男友標準，表示除要順眼，也希望他忠誠只愛她一個，更指要爸爸媽媽那麼愛我，還要有才華。

她又補充，無論是哪種才華，只要能在自己領域有擅長的事，她都會很欣賞。

同場加映：趙希洛訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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