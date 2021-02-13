催吉避凶｜年輕玄學家分享家居布置開運貼士　《衝上雲霄》麥大力教旅客用廣東話拜年【有片】

▲ 《衝上雲霄大選》冠軍麥大力教旅客用廣東話拜年。（旅發局短片截圖）

送鼠迎牛，新正頭有個新開始，為維持香港在海外曝光，繼續宣傳香港獨特的新春節慶文化，旅發局推出網上短片，以輕鬆手法向旅客介紹農曆新年文化，更邀請了型格風水設計師周亦彤（Thierry），拍片分享牛年家居擺設貼士，教大家如何過一個福氣牛年；以及由《衝上雲霄大選》冠軍麥大力介紹賀年食品寓意。

Thierry是著名風水師周漢明女兒，受父親影響對風水玄學甚有興趣，主動向爸爸學習術數知識，加拿大藝術學校畢業後回港發展，成為新一代年輕玄學家。短片中Thierry將開運貼士融入家居擺設中，例如：

在正東方放上綠色植物以增強事業運；

正北方則可放上圓形金屬擺設以求健康；

求財者要在正西方放一盞小黃燈；

單身人士則不妨多穿碎花衣物旺一旺桃花

疫情下不少市民極想去旅行，Thierry教大家試在家中的東南方放上一隻銅馬裝飾，看看能否驛馬星動，快點心想事成。

Thierry教風水短片，即睇：

此外，旅發局亦邀請《衝上雲霄大選》冠軍麥大力粉墨登場，開設廣東話拜年賀語教室，向外國朋友分享香港傳統的拜年習俗。他教大家以廣東話講「牛氣沖天、迎春接福」等賀年說話及講解當中寓言，一句「百毒不侵」更是正中今年疫情，祝福大家什麼病毒也不用怕。

麥大力另一短片中則教大家認識香港的過年習俗，例如盆菜寓意一家團圓和盆滿缽滿，新年買桃花旺人緣姻緣，買水仙則代表如意吉祥等。

麥大力拜年教室短片，即睇：

麥大力教過年習俗，即睇：

市民和旅客可於旅發局網站（按此） 自製牛年主題的電子賀卡，「身體健康」、「萬事勝意」、「牛年大吉」、「五福臨門」等10個祝福句任揀，市民年初一（12日）起亦可使用特別設計的社交平台 (Facebook 及Instagram) AR 拍攝濾鏡，向親友「線上」拜年。

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記者：陳曉瑩