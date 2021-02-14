情人節禮物｜本地品牌以玫瑰小夜燈作招徠　有公司推霓虹燈牌及多肉盆栽吸客

▲ 「Easy Signs」度身訂造的霓虹燈牌。（圖片由旅發局提供）

旅發局今年推出「迎春接福・就在香港」項目，重點推廣的網上新春市集「香港春日市集」，即日起至2月26日，橫跨中西情人節在網上開放。有本地品牌以玫瑰小夜燈及立體卡作招徠；亦有公司推霓虹燈牌及多肉盆栽吸客。

本地原創手作品牌「慢覓陳皮」在市集推出結合紙雕與燈手工製成的小夜燈「光影玫瑰園」，寓意「世上再多的玫瑰圍繞，也不及住在我心中的一朵」，每個售320元；同時推出DIY紙雕立體情人節卡，客人只需花20至30分鐘便可為愛侶親手製作表心意，市集優惠138元。

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品牌創辦人Ashile表示，因應疫情生意要轉營，以往多參加快閃市集或活動以作推廣，現時各式活動暫停，過去一年轉到網上平台銷售或網上教班。她形容，疫情下發現原來香港人不是大家想的那麼冷漠，當大家有更多時間，原來更願花心思在身邊人身上，令手作產品更有市場，預期情人節產品在市集銷情不俗。

本地霓虹燈飾及廣告招牌公司「Easy Signs」則為顧客度身訂造英文名霓虹燈牌，一般闊約一米，視乎名字長短售價1,000至2,000元，製作期約需5至7日。負責人Joe指，疫情下相關生意急跌8成，往年在情人節前兩星期開始會收到訂單，今年情人節卻與農曆新年假期重叠，訂單量相對一般 ，但仍希望可接觸更多新客戶。

Joe續稱，由於婚宴客或求婚客下跌，過去一年將業務多元化，例如增加製作商業招牌生意，並打開學界大門，早前為一所學校製作有關校慶的室外大型霓虹燈牌；現時推廣也要走向線上化，會在FB、IG等平台加強宣傳，

香港近年興懷舊，霓虹燈一直是香港的標誌之一，市民對產品接受程度增加，帶出懷舊潮流的另一風格，相信未來有發展空間。

本地家居綠化裝置品牌「Greenology」則在市集主打情人節多肉盆栽，售價介乎488至788元。品牌設計師鄧家騏（Andy）說，今年情人節盆栽和新年年花售價都較往年低，約為8折，希望吸引市民購買，對今年情人節與農曆新年市道審慎樂觀，客戶料大多為追求生活品味的年輕夫婦為主。

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旅發局市集網上新春市集主打本地設計，為本地品牌提供額外推廣平台，搜羅逾70個本地品牌提供數百款產品出售，當中不乏情人節之選或賀年禮品等應節產品。市民透過旅發局網站（按此）或「旅遊・就在香港」網站（按此），可瀏覽市集詳情及其他線下活動及優惠。

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記者：陳曉瑩