保安利市｜新正頭大廈保安員開始精神 保安員年初一最好笑容的一天

▲ 新正頭大廈保安員開始精神 ，不少保安員年初一都保持最好笑容。

新年到，先祝各位新年快樂、身體健康！講起新年，大家最傷腦筋莫過於派利市，莫說荷包大出血，還要注意有無遺漏，簡直是一門博大精深的學問。

每逢年晚開始，平日懶懶閒的大廈保安員開始醒神，還特別好禮貌，當見你去完超市一袋二袋，就會十分熱情為你開大廈閘門，還十分關心你一家的飲食與健康。當天氣轉涼時，還叮嚀你和家人要多穿衣，以免着涼。

每年出門拜年，第一封利市就是樓下的保安，每年初一駕車外出，大約5-6位保安員和大廈清潔姐姐，都會一字型排開，每逢見人就笑口不停說「恭喜發財」、「心想事成」。連平日沒兩句的保安員全叔，亦特別熟絡起來。

其實派利市一直大有學問:

1. 不要用會過期利市封

利市封款式毋須過於花巧，政府大力提倡循環使用新淨利市封，為地球伯伯出分力。大家最好選擇可循環重用利市封。

何謂過期利市封，簡單而言，就是今年牛年，不要用印有鼠、年、羊年、龍年、蛇年等圖案，被人發現真是失禮人。

2. 利市金額勿高於上司

辦公室派利市更是門高深的學問，銀碼太細難免會被「口舌怪」到處唱孤寒，隨時講足幾年。

多年來堅守的原則是，利市金額銀碼切忌高於上司，可以上司包幾多你包幾多，可以少過上司，此做法絕對一石二鳥，一來不用得罪上司，二來不會被同事笑話。

除了親戚朋友、未婚同事外，嫻姐提醒大家，大家不要漏了以下三類人。

3. 老闆秘書

老闆秘書是公司的順風耳，也是千里眼，她們潛伏在各大高層的身邊，經常第一時間收到各方消息，不論裁員、升職等八卦，甚至各項申請、表格領取等公事，都能予以你方便，這封利市少不得。

4. 停車場保安

每逢新年都會給利市予停車場保安，當車頭燈、車窗無關好，停車場保安肯定會快速致電提醒你，免卻煩惱。

5. 大廈保安

保安每天都會見到，固然見到不派利市會好尷尬，大家要派封大利市給各位保安，因為當你外出購物後，兩手重擔出現在門口，保安總會識做地行個方便幫你開門，1年有365日，絕對抵派！

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嫻姐，80後職場師奶，兼職返工，正職做「阿四」，陪皇帝仔吃喝玩樂，最叻計婆仔數，平日嗜好就是捐窿捐罅搵著數，有着數記得預埋我！