  • 18°C
香港時間 : 2021212日 (五) 11:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抹窗墮樓｜孝順女返天水圍娘家食團年飯　替母抹窗失足墮樓慘死

親子 10:34 2021/02/12

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

一名59歲女回天水圍娘家食團年飯，替8旬母抹窗，失足墮樓倒卧平台死亡。

昨日（11日）年三十，家家戶戶團圓準備迎接新一年，然而天水圍發生一宗慘案，白頭人送黑頭人。有孝順女因抹窗失足墮樓意外，一名59歲女回天水圍娘家食團年飯，替8旬母抹窗，失足墮樓倒卧平台死亡。

女兒為年老母親抹窗

據警方指11日中午12時許，在天水圍嘉湖山莊麗湖居6座，一名59歲姓張女人疑在單位抹窗墮樓亡。張婦與丈夫育有2名兒子，一家四口居於元朗牛潭尾，她為方便照顧83歲母親，近日獨自搬到位於天水圍嘉湖山莊麗湖居6座娘家與媽媽同住，當天準備一家吃團年飯。

事發當時，年老張母突然聽到女兒驚呼，查看下卻不見對方蹤影，她只見飯廳窗戶打開了，擔心女兒因抹窗大掃除而不小心跌出外，於是立即報警。

證實當場死亡

救護員接報到場，張女被發現倒斃平台，身上多處骨折，證實當場死亡。經警方初步調查，發現家中飯廳窗台有清潔用具，警方相信女事主站在窗台開窗抹窗時，意外失平衡跌出窗外，案件列作有人從高處墮下。

昨日張女準備一家團年，兩兒子預計會回娘家食團年飯，可是如今她未能過新年，無法三代同堂迎牛年。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【家居安全】天水圍疑似外傭危企窗台抹窗　網民大驚：抹窗唔使搵命博
10:24 2021/02/11
【家居安全】天水圍疑似外傭危企窗台抹窗　網民大驚：抹窗唔使搵命博
【抹窗意外】北角瓊峰園印傭疑抹窗失足墮樓　現場證實不治
12:21 2021/01/14
【抹窗意外】北角瓊峰園印傭疑抹窗失足墮樓　現場證實不治
【觸目驚心】疑外傭1樓爬出踩水管抹窗　網民︰好危險唔使咁搏
12:16 2020/04/21
【觸目驚心】疑外傭1樓爬出踩水管抹窗　網民︰好危險唔使咁搏
家居意外 家庭關係 天水圍 嘉湖山莊 麗湖居

最高瀏覽

陀槍師姐2021︱為楊茜堯一句話勤做Gym　羅子溢靠3招由瘦仔成爆肌型男【有片】
12:05 2021/02/11
陀槍師姐2021︱為楊茜堯一句話勤做Gym　羅子溢靠3招由瘦仔成爆肌型男【有片】
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
抹窗墮樓｜嘉湖山莊59歲女人墮樓死亡　疑歲晚大掃除抹窗失足
16:45 2021/02/11
抹窗墮樓｜嘉湖山莊59歲女人墮樓死亡　疑歲晚大掃除抹窗失足