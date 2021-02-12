抹窗墮樓｜孝順女返天水圍娘家食團年飯　替母抹窗失足墮樓慘死

▲ 一名59歲女回天水圍娘家食團年飯，替8旬母抹窗，失足墮樓倒卧平台死亡。

昨日（11日）年三十，家家戶戶團圓準備迎接新一年，然而天水圍發生一宗慘案，白頭人送黑頭人。有孝順女因抹窗失足墮樓意外，一名59歲女回天水圍娘家食團年飯，替8旬母抹窗，失足墮樓倒卧平台死亡。

女兒為年老母親抹窗

據警方指11日中午12時許，在天水圍嘉湖山莊麗湖居6座，一名59歲姓張女人疑在單位抹窗墮樓亡。張婦與丈夫育有2名兒子，一家四口居於元朗牛潭尾，她為方便照顧83歲母親，近日獨自搬到位於天水圍嘉湖山莊麗湖居6座娘家與媽媽同住，當天準備一家吃團年飯。

事發當時，年老張母突然聽到女兒驚呼，查看下卻不見對方蹤影，她只見飯廳窗戶打開了，擔心女兒因抹窗大掃除而不小心跌出外，於是立即報警。

證實當場死亡

救護員接報到場，張女被發現倒斃平台，身上多處骨折，證實當場死亡。經警方初步調查，發現家中飯廳窗台有清潔用具，警方相信女事主站在窗台開窗抹窗時，意外失平衡跌出窗外，案件列作有人從高處墮下。

昨日張女準備一家團年，兩兒子預計會回娘家食團年飯，可是如今她未能過新年，無法三代同堂迎牛年。

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責任編輯︰王明芳