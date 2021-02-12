純情丈夫︱丈夫驚見手術室有男醫生　嚎哭阻止未婚妻做手術：手術涉私隱部位

▲ 一名男子無法接受未婚妻由男醫生施手術。

杭州一名孕婦因胎兒發育不全，需做流產手術，惟未婚夫發現手術室有男醫生，立即阻止，更崩潰嚎哭，認為男女有別，氣氛尷尬。

據內地傳媒報道，杭州一名王姓女子與未婚夫拍拖3、4年，訂婚不久就懷孕了。懷孕期間，該女子不正常出血，情況持續一周，遂往醫院求診。醫生檢查後發現，胎兒發育不全，要終止懷孕，進行流產手術。

手術當日，未婚夫與一眾親屬在醫院等候。當他從門縫間看到有位男醫生在場後，隨即衝到手術室門口，要求立即停止手術，一度嚎哭，令在場人士感到尷尬。

未婚夫：手術涉及私隱部位

綠城醫院婦科主任急忙出來了解，原來該名未婚夫認為手術涉及私隱部位，而男女有別，故不能接受由男醫生做手術。他更向醫生表示，未婚妻平時很害羞，肯定也無法接受此事。期間，親屬多番勸告，未婚夫也聽不入耳。

主任醫生無奈表示，該名男醫生為麻醉科醫生，若不允許他在場，則只可做普通人工流產手術。未婚妻的媽媽立即拒絕，表示不想女兒受刮宮之苦，而未婚夫則默不作聲。

最終在父母允許下，手術順利進行。手術結束後，未婚妻由女方父母照顧，而未婚夫則仍未平復情緒。該名主任醫生表示，理解有些患者看到異性醫生會較害羞，不過醫生行醫時，只在乎疾病和生命。

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責任編輯：羅嘉欣