開心速遞｜盧宛茵「崔Auntie」回歸熊家過新年 夏蕙姨客串《愛回家》搶頭炷香【有片】

《愛‧回家之開心速遞》有不少客串角色常有驚喜，如盧宛茵演的崔Auntie，雖不是常出場，但每次出現都有驚喜。昨日大年三十，盧苑茵的崔Aunite再次現身，並要跟熊家一齊爭裝頭炷香，但最後劇情就出現另一驚喜角色，便是由黃夏蕙親自上陣搶頭炷香。

昨日一集講到樹根（劉丹飾）感到年近歲晚諸事不順，得到高人指點，教他去「僧分奪廟」上頭炷香以消災轉運。

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向來不受熊家歡迎嘅崔Auntie(盧宛茵飾)突然造訪，以為憑金剛門陣勢、招式所向披靡，但原來眾多勁敵對頭炷香虎視眈眈，最後僧分奪廟嘅頭炷香之爭，卻是被夏蕙姨搶得，劇情好有過年氣氛。

呂慧儀昨在IG已上載熊家全家福賀年照，留言：「頭炷香嚟講，心誠則靈，一睇就知我咃有誠意啦！」

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劇情安排夏蕙BB搶頭炷香，相信是受近日新聞啟發劇情，因今年嗇色園公布指因應疫情關係，黃大仙廟年三十晚頭炷香活動將不會開放予公眾參與。而黃夏蕙每年例必到黃大仙祠搶上頭炷香，習慣每年風雨不改，今年卻要取消。

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雖然黃大仙廟不讓公眾上「頭炷香」，惟沒阻夏蕙BB祈福的誠心，她接受TOPick訪問表示將於年三十下午一時上香，她說：「最重要有心啫。」

她亦於FB發帖寫道：「今年年三十晚雖然無得裝頭注香，不過香港老百姓唔好咁失落，為咗令大家係無奈既時刻帶點希望，我經理人Simon幫我安排係年初一下午3:00，以牛魔皇衣著，為香港市民裝香祈福。大家放心！希堂（望）在人間！」

同場加映：林淑敏許家傑訪問