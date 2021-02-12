  • 21°C
香港時間 : 2021212日 (週五) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開心速遞｜盧宛茵「崔Auntie」回歸熊家過新年 夏蕙姨客串《愛回家》搶頭炷香【有片】

娛樂 12:41 2021/02/12

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

《愛‧回家之開心速遞》有不少客串角色常有驚喜，如盧宛茵演的崔Auntie，雖不是常出場，但每次出現都有驚喜。昨日大年三十，盧苑茵的崔Aunite再次現身，並要跟熊家一齊爭裝頭炷香，但最後劇情就出現另一驚喜角色，便是由黃夏蕙親自上陣搶頭炷香。

昨日一集講到樹根（劉丹飾）感到年近歲晚諸事不順，得到高人指點，教他去「僧分奪廟」上頭炷香以消災轉運。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

向來不受熊家歡迎嘅崔Auntie(盧宛茵飾)突然造訪，以為憑金剛門陣勢、招式所向披靡，但原來眾多勁敵對頭炷香虎視眈眈，最後僧分奪廟嘅頭炷香之爭，卻是被夏蕙姨搶得，劇情好有過年氣氛。

呂慧儀昨在IG已上載熊家全家福賀年照，留言：「頭炷香嚟講，心誠則靈，一睇就知我咃有誠意啦！」

【開心速遞】佐治情傾大小姐超好笑　林淑敏張明偉首次合作獲好評【有片】

劇情安排夏蕙BB搶頭炷香，相信是受近日新聞啟發劇情，因今年嗇色園公布指因應疫情關係，黃大仙廟年三十晚頭炷香活動將不會開放予公眾參與。而黃夏蕙每年例必到黃大仙祠搶上頭炷香，習慣每年風雨不改，今年卻要取消。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

雖然黃大仙廟不讓公眾上「頭炷香」，惟沒阻夏蕙BB祈福的誠心，她接受TOPick訪問表示將於年三十下午一時上香，她說：「最重要有心啫。」

她亦於FB發帖寫道：「今年年三十晚雖然無得裝頭注香，不過香港老百姓唔好咁失落，為咗令大家係無奈既時刻帶點希望，我經理人Simon幫我安排係年初一下午3:00，以牛魔皇衣著，為香港市民裝香祈福。大家放心！希堂（望）在人間！」

同場加映：林淑敏許家傑訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】89歲胡楓患老年黃斑病變　樂觀修哥覆診不忘為大眾送歡笑
10:37 2021/02/11
【開心速遞】89歲胡楓患老年黃斑病變　樂觀修哥覆診不忘為大眾送歡笑
開心速遞︱《愛回家》送水輝騷超靚腹肌　許家傑：新一年訂下了新的目標
14:51 2021/02/11
開心速遞︱《愛回家》送水輝騷超靚腹肌　許家傑：新一年訂下了新的目標
【開心速遞】Bonnie出軌翻撻前度朱凌凌？　一文睇清安仔育英朱Ling三角關係【有片】
11:28 2021/02/11
【開心速遞】Bonnie出軌翻撻前度朱凌凌？　一文睇清安仔育英朱Ling三角關係【有片】
開心速遞 娛樂人物職業 呂慧儀 劉丹 盧宛茵 黃夏蕙 演員 電視劇 TVB 疫情

最高瀏覽

陀槍師姐2021︱為楊茜堯一句話勤做Gym　羅子溢靠3招由瘦仔成爆肌型男【有片】
12:05 2021/02/11
陀槍師姐2021︱為楊茜堯一句話勤做Gym　羅子溢靠3招由瘦仔成爆肌型男【有片】
抹窗墮樓｜嘉湖山莊59歲女人墮樓死亡　疑歲晚大掃除抹窗失足
16:45 2021/02/11
抹窗墮樓｜嘉湖山莊59歲女人墮樓死亡　疑歲晚大掃除抹窗失足
【開心速遞】89歲胡楓患老年黃斑病變　樂觀修哥覆診不忘為大眾送歡笑
10:37 2021/02/11
【開心速遞】89歲胡楓患老年黃斑病變　樂觀修哥覆診不忘為大眾送歡笑