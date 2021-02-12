救救動物｜露營客致沙漠化寸草不生　義工心痛牛食垃圾肚膨脹：瘦到落晒形

▲ 西貢塔門牛被遊人打擾，沒有足夠草吃，有的更要吃垃圾，因無法消化塑膠，日漸消瘦。

今年是牛年，很多人開心送鼠迎牛，希望牛年會趕走疫情，健康平安。可是，真正的牛牛近況卻令人憂心。面對抗疫疲累，不少港人選擇露營，近期有大量遊人湧入西貢塔門，原本在塔門生活的牛被人打擾，沒有足夠草吃，有牛偷吃垃圾或遊人食物，無法消化垃圾塑膠，日漸消瘦。

寸草不生 牛日漸消瘦

本港有牛義工定期在facebook專頁「西貢牛」發帖文，分享西貢塔門牛隻的近況。義工指出在假期會有很多露營帳篷，草地被壓得出現沙漠化現象，寸草不生。現時有義工不忍牛牛捱餓，長途跋涉割草、送草到塔門，令牠們暫得溫飽。1月下旬送草時，義工有感能力有限，送俾牛牛的草確實不夠，但總算有草落肚及有水飲。牛牛食草期間，有露營人士向義工求助。

原來有隻公牛企喺露營人士預備起嘅營上面，西貢牛試圖帶牛牛食草，但公牛唔願行，呢個情況西貢牛都無辦法，亦唔想騷擾牛牛，牛牛先係原居民。

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小心保管食物不留垃圾

好在露營人士明白，等牛自行離開才紮營。不過，其他露營人士指出，「公牛偷了成包麵包食，係連袋食呀，又食咗膠落肚⋯⋯」義工呼籲遊人小心保管食物。

牛隻沒有足夠草吃，部分餓至皮包骨，牠們會隨處覓食，如果露營客隨地亂抛垃圾，或不小心放置食物，牛隻有時會誤食，牠們無法消化垃圾及塑膠，便會一直留在肚內，長遠影響健康。義工心痛：

雖然牛牛好可愛，但都見到牛牛瘦到起晒骨同個大肚「dum」，瘦到落晒形⋯⋯·

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義工盼牛可自給自足

有些遊人會摸牛、餵食物等，TOPick曾向「西貢牛」義工了解。義工表示絕對不建議摸牛，如果餵草餵清潔水亦建議放草地上，讓牛自行去食及飲水 。此外，大前提是不要打擾牛的生活，保持環境清潔，牛義工送草都是礙於塔門外在環境條件不足，無足夠糧水，所以才送草俾牛隻。牛義工最希望是塔門有足夠糧草及清潔水源，牛牛可以自給自足，亦希望露營人士要「無痕山林」，自己帶走自己製造的垃圾。

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責任編輯︰顏紫燕