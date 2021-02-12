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槍殺案︱耶魯大學26歲華裔研究生遭槍殺死前求婚成功 警方：懷疑與29歲博士生有關

健康 13:23 2021/02/12

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耶魯大學一名26歲華裔研究生遭槍殺

美國康涅狄格州（Connecticut）上周六（6日）發生致命槍擊案，死者為耶魯大學26歲華裔研究生蔣凱文（Kevin Jiang）。去世前一周，他向女友求婚成功，而距離他2月14日的生日亦只有幾日。校方發文哀悼，警方正全力緝兇，一名29歲麻省理工學院博士生疑與案件有關。

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綜合外媒報道，2月6日晚上約8時30分，蔣凱文於紐黑文市（New Haven）的勞倫斯街和尼科爾街附近遭槍殺，附近居民至少聽到7下槍聲。警方抵達現場後，發現他倒臥在其私家車附近，搶救不治，終年26歲。

蔣凱文於1月30日求婚成功，在其facebook上載了與未婚妻的合照，惟數日後不幸身亡。校方表示，為失去蔣凱文而感到悲痛。校長指，蔣凱文富有好奇心及同情心，經常做義工，會為無家者煮飯及分發食物，又會指導年輕人，希望運用自己的學識為世界帶來正面影響。

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警方：懷疑29歲博士生與案件有關

警方正調查是否與早前一宗交通事故及爭執有關，29歲麻省理工學院博士生潘勤軒（Qinxuan Pan 音譯）疑與案件有關，FBI亦加入調查。當局呼籲，若任何人與潘氏有聯絡，要極為謹慎。

警方指，潘勤軒生於中國上海，曾在麻省理工學院攻讀計算機科學，於2013年畢業。他目前為該校計算機科學和人工智能實驗室的研究員，最新上報的地址為麻省的莫爾登（Malden），與蔣凱文的未婚妻在facebook上為朋友。

警方懷疑案件與29歲麻省理工學院博士生潘勤軒（Qinxuan Pan 音譯）有關。

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責任編輯：羅嘉欣

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