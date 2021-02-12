捐得是福｜血庫告急4個捐血站如常開放　大年初一至初四捐血者可獲贈有營福袋

▲ （擷自紅十字會輸血服務中心fb）

今日是農曆辛丑年大年初一，亦是新春長假期的開始，不過紅十字會輸血服務中心形容近期血庫庫存量下跌至非常低水平，只足夠5日使用，O型及A型血更嚴重短缺；旺角、西九龍、荃灣及銅鑼灣捐血站今日會如常開放，呼籲市民踴躍捐血。

今日起至年初四(15日)成功捐血的市民，可獲有營福袋一個，內有高鐵質糕點、含有豐富維他命C的果汁以及補血紅棗茶。

紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩解釋，疫情反覆影響，較多市民在家工作，紅十字會的捐血服務出勤較少，每日只是收集到300多袋血，遠不及1000袋血的目標，現時血庫存量下降至極低水平。

她稱，紅十字會於上月初開始每日收血量都屬於低水平，上星期一度只剩3日血庫存量；但醫院每天都有不少人病人需要輸血服務，例如癌症、重型地中海貧血病人，以至器官移植手術等，都需要大量血液。

梁雅詩表示，由於過去一星期有巿民響應呼籲前往捐血，令血庫量回升至5日存量，但仍低於理想的水平，希望能回升至10日存量左右。旺角、西九龍、荃灣及銅鑼灣4個捐血站今日如常開放，捐血站明日亦將照常運作，呼籲巿民捐血前，可用手機預約或電話預約登記。

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責任編輯：陳正怡