殘忍捕殺｜全台僅剩不足10條龍王鯛 潛水男捕殺龍王鯛社交群組炫耀

蘇眉魚在台灣稱為「龍王鯛」，是受保護瀕危魚類。不過近日台灣綠島一名男子被揭發獵捕「龍王鯛」。根據當地傳媒報道，日前有人在社交群組貼出和一條超過1米長的龍王鯛合照，照片中的男子面露笑容，還開心地豎起手指公。從照片的龍王鯛體型很大估計是成年的龍王鯛，而且顏色鮮豔美麗，是一條相當健康的魚。

報道指，一名姓李男子日前與友人潛水，以魚槍獵捕一條龍王鯛上岸，與「戰利品」開心合照，並將照片傳送到當地漁獲交易群組炫耀，有群組成員不值他們的行為，於是向當地傳媒舉報。

當地的海巡署人員尋獲涉案的兩名男子，兩人聲稱在岸邊釣魚時，拉上岸才發現釣到龍王鯛，但當時龍王鯛已死亡，而他們將龍王鯛帶回家拍照後，已將龍王鯛放回原海域。

海巡署其後在fb以「抓了龍王鯛還這麼開心！？」為題，指兩名男子獵捕了台灣「僅剩不到10隻」的龍王鯛後，開心合照並上傳到line群組。一接獲檢舉，立刻就追查到犯嫌是住在蘭嶼的李、謝男子。兩人偵訊後，依《野生動物保育法》函送台東地檢署偵辦。

根據調查，蘭嶼原本只剩下最後4隻龍王鯛，牠們性格溫馴，是台灣非常重要的海洋資源。

早在2016年，又有人獵殺龍王鯛後引起社會公憤，事後遭判有期徒刑6個月，罰款30萬元台幣；海巡署指，法律雖能制裁的獵殺行為，卻救不回龍王鯛的命。

有當地魚類專家表示，這條疑似被獵捕的曲紋唇魚，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，是非常罕見及稀有。