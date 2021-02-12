情人節｜結婚6年每日仍對李亞男講情話 王祖藍為返TVB願放棄內地工作

▲ 結婚6周年。

今年大年初三適逢情人節，也是恩愛夫妻王祖藍及李亞男的鐵婚紀念。祖藍跟太太早前現身作港台《舊日的足跡》受訪，與節目主持車淑梅暢談甜蜜婚姻及家庭生活，祖藍並開腔透露履新TVB 首席創意官的大計。

為與近年投身內地演藝圈的丈夫有更多時間相處，賢妻李亞男去年6月挺著大肚帶着大女兒移居上海，亞男本怕難適應，但因她是上海人，亦在當地有很多親戚，很快便適應了。

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▲ 祖藍阿男一家四口。

李亞男產後高2cm

兩人上月再添小公主，祖藍回憶太太分娩時的趣事：「在手術室醫生竟然播《跌落凡間的天使》，聽自己的歌生BB覺得有點怪，故要求播回上次生大女時張學友《每天愛你多一些》，好多謝學友兩次都 陪住我們生BB！」

問及會否生第三胎？祖藍答：「真是不敢講，暫時兩個先......因為我們計劃三年抱兩，兩年內亞男都要戒口好辛苦，發夢都夢到食生冷同邪惡食物的拍拖日子。」

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祖藍笑言兩位女兒的名字有點像樓盤名稱：「大女叫天韻，因為我愛音樂，她在媽咪懷中聽流行音樂 沒反應，聽音樂劇就開始踢，我感到她天生識音樂；細女在疫情底下懷上，外面大風大浪，她都安然成長，故叫她海靜，亦可以紀念在上海出世，多一層嘅意義！」

亞男產後恢復很快，笑言：「我幸運夠高陀B不大辛苦，醫生說女兒兩歲身高屬亞裔最高群組，她的高度在網上搜到超過三億人標準。兩歲已經有85cm，比爸爸高出一半，老公擔心個女12歲怎算？我自己每生一個就長高1cm，現前後高了2cm，老公叫我不要太快生另一個，哈！」

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情人節放閃

祖藍及亞男表示，六載婚姻最大感受是發覺簡單就是快樂。亞男讚老公：「他好細心、有主見、靚仔、有才華、在我心中是非常高！」

祖藍心中亞男則是個200分的太太:「人生中就是要找一個同她一齊，每日都見恩典的人！」

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今年結婚六周年紀念，祖藍放閃謂：「我們傳統就是坐船或者登上高塔慶祝，今年在上海可能會在黃浦上遊一圈，再上高塔食晚餐。好感恩我們婚姻過得平淡而快樂，我們每日都會講 I love you 、 Miss you。她(亞男)在睡房，我入廚房都會掛住佢，幾大件事！所有糖尿病人都要迴避呀！哈哈！」

談到工作，新婚時祖藍曾拋下太太到內地拍劇三個月，令亞男情緒不穩，自此祖藍再沒接劇，只參與綜藝節目製作。

返TVB盼減少山頭文化

傳聞4月他會回娘家拍搞笑古裝劇，祖藍表示正努力計劃中，對獲委任為電視廣播有限公司首席創意官一事，他謂當中最大考慮是要捨棄一些內地的事情，因他在內地發展已較成熟，這令他有點猶疑：「但公司副總經理（曾志偉）一再遊說我有機會為香港觀眾服務，要把握此機會！獎門人一向認真，以前拍賀歲片已經天昏地暗，我笑他退休時先接份新工......其實我們一樣希望服務香港觀眾.....」

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▲ 長短腳之戀。

他指：「我希望將在內地學到的知識去開創更大市場同空間。對於汪阿姐提出要減少山頭文化，包容所有人，他早已經同我講過，現在最重要係團結公司上下。我日日都要返辦公室，我也是一名員工打一份工，希望同同事一齊分享同成長，就如婚姻一樣!」

同場加映：李旻芳訪問