新冠肺炎｜新增24宗確診個案包括９宗源頭不明　另有10宗初步陽性

新冠肺炎疫情未回穩，今日（12日）大年初一新增24宗確診個案，個案編號為10733宗至10756宗，涉及14女10男，介乎6歲至68歲；包括6宗輸入個案、18宗本地個案，當中感染源頭不明個案有9宗，同日錄得10宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午會交代疫情最新情況。

張竹君表示，今日新增6宗輸入個案，涉及一名2月10日菲律賓抵港的外傭，另外2人為印尼抵港的外傭，早前於1月29日抵港，第12日樣本檢出呈陽性；亦有2人為杜拜抵港，二人屬相關人士，1月30日抵港，第12日樣本檢出呈陽性，餘下一人則1月27日由印度抵港。

本港昨日(11日)新增21宗確診個案，17宗本地個案包括7宗不明源頭，有8幢大廈出現確診個案須納入強制檢測名單。

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責任編輯：陳正怡

