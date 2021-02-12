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新冠肺炎｜2月18日起食肆堂食有條件延長至晚上10時 每枱放寬至4人員工須檢測

社會 17:16 2021/02/12

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今日（12日）是大年初一，新增24宗確診個案，個案編號為10733宗至10756宗，涉及14女10男，介乎6歲至68歲；包括6宗輸入個案、18宗本地個案，當中感染源頭不明個案有9宗。

食物及衞生局局長陳肇始表示，局方希於下星期四(2月18日)，年初七有條件放寬餐飲業務和表列處所限制，包括部份處所恢復運作，食肆可營業至晚市10點，以及可以4人一枱。但她指，放寬措施是有兩項前設，包括到下星期四前，疫情沒有重大變化，及相關處所負責人須遵守防疫措施，包括要安排員工要每14日做一次檢測。

她提醒，年初七要復業的食肆，員工要在下星期一前接受第一次檢測，政府首三個月會在社區檢測中心免費提供檢測服務。

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責任編輯：陳正怡

 

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