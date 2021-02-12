確診大廈｜再有多幢大廈納入強制檢測　包括東涌東環第5A座及薄扶林碧麗苑等

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未回穩，今日（12日）大年初一新增24宗確診個案，有18宗本地個案，當中感染源頭不明個案有9宗，亦有9宗屬相關個案，再有多幢大廈須強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增9宗不明個案，當中有部分大廈須納入強制檢測名單。

今日新增9宗不明個案：

尖沙咀美麗都大廈

八鄉逢吉鄉：因患者居獨立單位，毋須強檢其他單位

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

元朗安樂路遠東發展元朗大廈

石硤尾邨美映樓：2宗個案，包括1人不明源頭，另一人屬相關個案，二人均於強制檢測找出

九龍塘映月臺B座

黃埔花園12期銀竹苑2座

大埔三門仔：患者亦居於獨立單位

新界大埔廣福邨廣智樓

另外亦增9宗相關個案，當中有3幢患者所居住大廈之前未納強檢，現亦須強制檢測：

東涌東環第5A座

薄扶林碧麗苑

黃大仙豪門

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責任編輯：陳正怡

